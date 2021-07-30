Операторы связи недовольны методами «суверенизации» Рунета

МТС оставило критический отзыв на проект постановления Правительства РФ, которым вносятся поправки в правила установки и модернизации оборудования для исполнения закона о «суверенном Рунете», — с заключением оператора ознакомился «Ъ». Согласно документу, операторы должны обеспечить выполнение требований к размещению технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) в части их подключения к сети, организации канала связи и т.д. На компании также ляжет финансовая ответственность за сохранность оборудования.

Мобильные операторы предупредили, что новые требования по «суверенному рунету» могут сказаться на качестве связи. Раньше за модернизацию оборудования для «противодействия угрозам» отвечало государство, теперь увеличивать его пропускную способность д…https://t.co/H45D3RB3UI — ForbesRussia (@ForbesRussia) July 29, 2021

Напомним, согласно требованиям 90-ФЗ, ТСПУ должны фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Эти устройства, к которым относится оборудование DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика), операторам предоставляет Роскомнадзор. Их установка и обслуживание должны осуществляться за счет бюджета. Недавно власти использовали данные устройства для блокировки сайтов, связанных с Алексеем Навальным и его соратниками, и, по мнению экспертов, в будущем могут применяться для нейтрализации VPN-сервисов.

Как отмечает МТС, по предложенным Минцифры правилам, операторы должны будут сами увеличивать пропускную способность оборудования ТСПУ до уровня сети связи, на которой оно установлено. При этом для модернизации оборудования будет требоваться согласие Роскомнадзора. Если же ведомство решит, что такой необходимости нет, это может сказаться на качестве услуг для абонентов и отказоустойчивости сети, заявили в компании.



Сейчас, согласно принятому в феврале прошлого года постановлению, операторы могут требовать модернизации ТСПУ у государства, если оно замедляет скорость или снижает качество услуг.

Новые требования властей к оборудованию, которое обязаны устанавливать провайдеры, могут сказаться на качестве связи. Оно необходимо в том числе для блокировки запрещённого контента https://t.co/xBHM9xDpOB — Открытые медиа (@OpenMedia_io) July 29, 2021



В МТС также отметили, что в новом постановлении не обозначены сроки, в которые Роскомнадзор должен установить ТСПУ. «Учитывая, что этими же поправками операторы обязаны подготовить сети к установке оборудования, провести электроэнергию и линии связи, оборудовать помещение, им необходимо заранее понимать, когда на сетях будут работы», — отметили в компании.





С позицией МТС согласился источник «Ъ» в одном из крупных операторов связи:

«Для установки ТСПУ и так приходится существенно менять конструкцию сетей, делать их менее отказоустойчивыми, увеличивается вероятность аварий, поэтому любая установка или модернизация оборудования должна совершаться только планово и по регламенту».

Вопросы, по его словам, также вызывает идея возложить на операторов увеличение пропускной способности ТСПУ: «Непонятно, за чей счет будет проводиться это расширение».



В «Вымпелкоме» газете сообщили, что не готовили заключение на проект Минцифры. В «Ростелекоме», «МегаФоне», Tele2 и «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев. В самом ведомстве сказали, что проект направлен на оценку в Минэкономики: «Он будет дополнительно прорабатываться, в том числе и по замечаниям МТС».