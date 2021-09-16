Операторы связи не хотят давать бесплатный доступ к «значимым сайтам» сразу всем абонентам

Мобильные операторы предложили Минцифры давать бесплатный доступ к социально значимым сайтам только гражданам России и тем, кто выразил активное согласие на его получение. В июле текущего года Владимир Путин подписал закон, который обязывает предоставлять такой доступ всем абонентам. Предложения подготовили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT, а также МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Tele2. С ними ознакомился «Ъ».
Мобильные операторы начали блокировать доступ к «Google Документам». Сбои наблюдаются по всей России. Они начались после того, как в на сайте начали выкладывать списки «Умного голосования».https://t.co/qmzGyBllb5— Znak.com (@znak_com) September 15, 2021
Операторы предлагают следующие изменения:
Сейчас в перечень включили 371 сайт. В их числе — соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазины.
В «Вымпелкоме» подтвердили, что бесплатный доступ действительно должен быть доступен только гражданам РФ. Оператор добавил, что «для обеспечения качества пользовательского опыта получение этой услуги гражданином должно являться следствием его осознанных действий».
По оценкам мобильных операторов, проект «доступного интернета» обойдётся им в 150 миллиардов рублей в год. Как отмечают в МТС, количество участников программы зависит от сайтов, который войдут в перечень социально значимых сайтов.
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