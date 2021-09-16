Операторы связи не хотят давать бесплатный доступ к «значимым сайтам» сразу всем абонентам

Мобильные операторы предложили Минцифры давать бесплатный доступ к социально значимым сайтам только гражданам России и тем, кто выразил активное согласие на его получение. В июле текущего года Владимир Путин подписал закон, который обязывает предоставлять такой доступ всем абонентам. Предложения подготовили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT, а также МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Tele2. С ними ознакомился «Ъ».

Мобильные операторы начали блокировать доступ к «Google Документам». Сбои наблюдаются по всей России. Они начались после того, как в на сайте начали выкладывать списки «Умного голосования».https://t.co/qmzGyBllb5 — Znak.com (@znak_com) September 15, 2021

Операторы предлагают следующие изменения:

бесплатный доступ не должен работать в роуминге и за рубежом. В том числе, они не хотят предоставлять услугу в национальном роуминге, когда клиент подключается к сети другого оператора в России;

предоставлять услугу нужно только тем абонентам, которые самостоятельно обратились за ней и выразили активное согласие, например, через колл-центр;

абоненты также должны подтвердить своё гражданство через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА);

в бесплатном доступе можно будет отказать, если у клиента есть задолженность больше чем за два месяца.

Сейчас в перечень включили 371 сайт. В их числе — соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазины.

В «Вымпелкоме» подтвердили, что бесплатный доступ действительно должен быть доступен только гражданам РФ. Оператор добавил, что «для обеспечения качества пользовательского опыта получение этой услуги гражданином должно являться следствием его осознанных действий».



По оценкам мобильных операторов, проект «доступного интернета» обойдётся им в 150 миллиардов рублей в год. Как отмечают в МТС, количество участников программы зависит от сайтов, который войдут в перечень социально значимых сайтов.