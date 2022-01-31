Общественная палата подвергла критике законопроекты о внесудебной блокировке торговых сайтов

В Общественной палате Российской Федерации (ОП РФ) выступили против принятия законопроектов, предполагающих внесудебную блокировку сайтов, на которых продается несертифицированная продукция. Об этом сообщает РБК со ссылкой на резолюцию, которую вынесла комиссия ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности по итогам обсуждения проектов.

Речь идет о проектах законов № 1190171-7 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и № 50212-8 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части пресечения нарушений законодательства Российской Федерации при осуществлении торговли в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый предусматривает внесудебную блокировку сайтов по продаже пищевых продуктов, в том числе биологически активных добавок (БАД), второй направлен против сайтов, реализующих любые товары и услуги, не отвечающие требованиям законов.

«Фактически, согласно положениям законопроектов, электронная торговля товарами, не соответствующими законодательству России, приравнивается по степени общественной опасности к наиболее опасным деяниям, таким как распространение информации о детской порнографии, экстремизме, азартных играх, способах обхода ограничений на дистанционную продажу алкогольной и лекарственной продукции»,— приводит издание выдержку из документа. Там указано, что «проблема продажи несертифицированных товаров, несущих угрозу здоровью потребителя», вряд ли имеет «такой же уровень общественной опасности, как и перечисленные выше деяния».



Как считают в ОП РФ, законопроекты «требуют существенной доработки при участии представителей участников рынка электронной торговли, отраслевых ассоциаций, обществ по защите прав потребителей, других некоммерческих организаций, экспертного и научного сообществ».





Ранее участники рынка интернет-торговли через отраслевые ассоциации попросили премьер-министра России Михаила Мишустина вмешаться в ситуацию вокруг указанных законопроектов. Бизнес настаивает, что последствия принятия таких норм будут катастрофой для e-commerce. Авторы проектов считают беспокойство преувеличенным, отмечая, что жесткое регулирование коснется только некоторых категорий, например БАДов.

Напомним, по законопроекту №1190171-7 свой отзыв составили эксперты "Роскомсвободы" и тоже подвергли критике, поскольку он лишает граждан права свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, а также реализовывать свои социально-экономические права. Кроме этого, увеличится нагрузка на судебную и административную системы, и из-за предлагаемых поправок пострадают в первую очередь предприятия малого бизнеса, для которых внесудебные блокировки принесут дополнительные издержки в виде фактически парализованной предпринимательской деятельности и трат на судебное обжалование решений о блокировке.