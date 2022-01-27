Интернет-торговля выступила против внесудебной блокировки сайтов с несертифицированными товарами

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой не принимать без обсуждения с отраслью законопроекты по ужесточению регулирования онлайн-торговли, пишет «Ъ», в распоряжении которого есть копия письма. Речь идет о двух документах: внесенном в июне 2021 года депутатами Госдумы Сергеем Неверовым и Александром Петровым (документ №1190171-7) и о поступившем в парламент в декабре от депутата Сергея Леонова (законопроект №50212-8).

Один законопроект вводит внесудебную блокировку сайтов с пищевой продукцией без сертификации, второй вводит аналогичные меры в отношении всех категорий товаров.

Главная претензия АКИТ и РАЭК состоит в том, что законопроекты приравнивают продажу не допущенных к обороту товаров через интернет к информации о способах самоубийства и производства наркотиков. Это, отмечают авторы письма, может привести к массовому закрытию компаний интернет-торговли, оборот которой в 2021 году достиг 3,1 трлн руб.

В прошлом году на 2,6 млрд заказов выявлено 7 тыс. нарушений, то есть для решения проблем с 0,0003% нарушений предлагается без суда блокировать любой ресурс, говорит президент АКИТ Артем Соколов: «Если проводить аналогию с офлайн-розницей, это все равно что закрыть всю сеть из-за одного просроченного сырка».

Сами же авторы законопроектов полагают, что беспокойство преувеличено, поскольку жесткое регулирование коснется только некоторых категорий, например - БАДов.

Но юристы все равно считают его недопустимым с правовой точки зрения. Принятие законопроекта Неверова и Петрова, по словам партнера юрфирмы «Косенков и Суворов» Дениса Косенкова, просто «недопустимо с правовой точки зрения». Если толковать проект буквально, то под ограничения попадает даже та пищевая продукция, которая не требует подтверждения соответствия, поясняет юрист. Он подчеркивает, что сама по себе дистанционная торговля продуктами питания «не является более опасной по сравнении с традиционной розницей».