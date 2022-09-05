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Аналитика
5 September 2022

Иван Сафронов: «Я всем напишу. Пишите. Я вас люблю»

Человек может работать с общедоступными источниками и даже не подозревать, что информация из них относится к гостайне, объясняют юристы. Собрали реакцию Сети по делу экс-журналиста.

«Я всем напишу. Пишите. Я вас люблю», — успел крикнуть Иван Сафронов перед тем, как его вывели из зала после оглашения приговора. Напомним, бывшего сотрудника «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова сегодня приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Собрали реакцию Сети.

«Это, к сожалению, далеко не первый случай, когда за разглашение государственной тайны наказывают человека, который не имел к ней доступа. После изменения законодательства о гостайне любой анализ данных из открытых источников может закончиться обвинительным приговором, даже если человек не знал о секретном характере сведений и не давал подписку о неразглашении», — пишет Центр защиты прав СМИ (ЦЗПС).

По словам юристов, действующее законодательство о гостайне не учитывает, из каких источников человек берет информацию, открытых или засекреченных. Единственное основание для преследования — сам факт распространения сведений, которые составляют гостайну. Таким образом, человек может работать с общедоступными источниками и даже не подозревать, что информация из них относится к гостайне.

«Для прекращения этой порочной практики необходимо изменить законодательство о государственной тайне, чтобы военные корреспонденты и аналитики не становились преступниками и не получали огромные сроки заключения», — резюмирует ЦЗПС.

Сроки по делам о госизмене всегда были большими, но в последние годы они заметно растут, отметил адвокат Павел Чиков:

«Десять лет назад обычно это была вилка от 6 до 9 лет, в последние пять лет уже нередки приговоры в 12-15 лет. Как правило, по этой статье привлекают людей, имеющих доступ к гостайне. Кроме того, на срок по этим делам, действительно, влияет признание вины и сотрудничество. Ивану Сафронову наказание назначено совершено изуверское, демонстративно жестокое, соответствующее нынешним реалиям России».

Телеграм-канал ЧТД заметил, что Сафронова поставили в один ряд с садистами, убийцами и насильниками. Так, например, 22 год получил 43-летний житель Иркутской области, девять лет насиловавший  собственную дочь.

«Сафронову за журналистику дали на 5 лет больше, чем Скопинскому маньяку, и на 10 лет больше, чем расчленителю Соколову», — подхватывает телеграм-канал «Город Глуповъ».

В шоке даже депутаты.

«Как журналиста цифры меня шокируют. <> Конечно, цифра огромная, просто невероятная», — прокомментировал Депутат «Единой России», зампред комитета Госдумы по информполитике и телеведущий Евгений Попов.

Напомним, на прошлой неделе вышло расследование о деле Сафронова. Выяснилось, что вся «секретная» информация, передачу которой вменяют журналисту, находится в открытом доступе, в материалах нет доказательств тому, что он знал о причастности предполагаемых соучастников к иностранной разведке, обвинение построено на показаниях людей, которые связаны с властью и которые говорят о том, что мужчина совершил преступление, а просто критикуют его.

«В вегетарианские времена за не за что давали двушечку. Теперь — двушечки. Расчехлили аппетиты зверские», — пишет телгерам-канал «Малюта Скуратов».

Адвокат Сафронова Дмитрий Катчев после оглашения приговора призвал журналистов задуматься о своей профессии:

«Я хочу, чтобы все журналисты, которые стоят здесь, хорошо подумали, стоит ли оставаться в этой профессии. Ивану Сафронову дали за нее 22 года».

Сам Сафронов ранее говорил, что обвинительный приговор будет означать, что в России будет «надолго, если не навсегда, закрыта тема свободы слова, потому что не будет ни слова, ни свободы».

«Гнилая и ржавая госмашина, которая сегодня сожрала Ивана Сафронова, когда-нибудь начнёт жрать и тех, кто высасывал из пальца это уголовное дело. Ей какая разница кого жрать: журналиста, отправленного на 22 года в колонию строгого режима за дайджесты из интернета, или какого-нибудь судью и депутата, предавшего Родину? Преступление всегда найдётся, а кто окажется на скамье подсудимых, ей без разницы, лишь бы жрать. Поэтому зря некоторые верят, что за ними никогда не придут только потому, что они внутри системы. Сожрёт и не подавится. Такая у неё работа — жрать людей. Вызывающе и показательно жестоко», — написал журналист Андрей Окунь.

 

❗️ Ранее сегодня независимые российские СМИ, такие как «Медуза», «Новая газета», «Медиазона», «Дождь», высказались в поддержку Сафронова. «Роскомсвобода» присоединилась к этому заявлению. Мы считаем, что законодательство о гостайне в целом должно быть изменено, а конкретный судебный процесс проходил с нарушениями. Мы выступаем в защиту свободы слова и призываем пересмотреть дело и освободить экс-журналиста.

📨 Писать ему письма можно по адресу: 111020, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 5, корп. 2, ФКУ СИЗО-2 ФСИН России, Сафронову Ивану Ивановичу, 1990 г.р.

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