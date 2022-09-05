Бывшего сотрудника «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Напомним, журналиста обвинили в госизмене. 30 августа прокурор попросил осудить его на 24 года колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 500 тыс. руб. Сафронова признали виновным по двум эпизодам.

«Мне никогда не оформляли допуск к сведениям, составляющим гостайну, — это факт. Аксиома. Ни один из допрошенных в суде свидетелей, включая секретоносителей и «секретных» свидетелей, не сказал обо мне хоть что-то, что подтверждало бы версию следствия о моей якобы «шпионской» деятельности. Потому что не было никакого шпионажа, была журналистика», — заявил несколько дней назад в своём последнем слове Сафронов.

За несколько дней до этого вышло расследование о деле журналиста. Выяснилось, что вся «секретная» информация, передачу которой вменяют Сафронову, находится в открытом доступе, в материалах нет доказательств тому, что он знал о причастности предполагаемых соучастников к иностранной разведке, обвинение построено нах показаниях людей, которые связаны с властью и которые говорят о том, что мужчина совершил преступление, а просто критикуют его.

Ранее сегодня независимые российские СМИ, такие как «Медуза», «Новая газета», «Медиазона», «Дождь», потребовали освобождения Сафронова. «Роскомсвобода» присоединилась к этому заявлению.

Кроме того, снять обвинения с Сафронова российские власти призвал Евросоюз. В сообщении подчёркивается, что экс-журналист должен быть освобожден «без всяких условий».



В комментарии RTVI пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано отметил, что подобные случаи преследования журналистов, общественных организаций и активистов ухудшают отношений между Россией и ЕС, и лишь «демонстрируют деструктивный путь, по которому идет Кремль, применяя репрессии против собственного населения».

«Поскольку Сафронов и подобные ему люди являются российскими гражданами, содержащимися [под стражей] на территории России, мы мало что можем сделать. Но мы говорим об этих случаях, усиливаем международное давление на Россию, выносим эти дела на международное обсуждение, привлекаем внимание к таким случаям», — заявил Стано.

На днях организация «Репортёры без границ» (RSF) завила, что за последние 6 месяцев в России был иприняты как минимум 7 законов, ограничивающих прессу. RSF призывала российских депутатов «прекратить лихорадочно штамповать репрессивные законы». С 24 февраля было заблокировано не менее 7000 сайтов.

UPD. Иван Сафронов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 14 лет, сообщили в органах юстиции.

UPD 2. Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову.