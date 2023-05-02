Путин поддержал импортозамещение протокола TCP/IP. Реакция экспертов

Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью развивать собственные протоколы связи взамен зарубежных TCP/IP «для обеспечения технологического суверенитета и независимости страны». Глава государства провёл мероприятие в индустриальном парке «Руднево», где председатель совета директоров ГК ООО «Техноджет» Александр Селютин рассказал о проекте «Интернет из России».

Идея продвижения российского аналога TCP/IP рассматривалась в ходе обсуждения особенностей развития российских беспилотников.

Как указывает CNews, на сайте «Техноджета» говорится, что этот проект «базируется на собственном решении стеки протоколов информационного обмена РУСТП и включает в себя электронные сервисы в том числе для планирования и управления полетами, а также электронной торговой площадки, которая свяжет всех участников рынка и сделает услуги, предоставляемые с помощью БЛА прозрачнее и доступнее». На том же сайте проект именуется и как «Суверенный российский интернет». В описании к нему сказано, что это «проект космического интернета на базе низкоорбитальной группировки».



По словам Селютина, в нынешнем своем виде отечественный ответ TCP/IP работает лучше зарубежного аналога:

«Если задержка или потеря пакетов в TCP происходит в размере одного процента, то TСP восстанавливает эти пакеты в течение 360 сек. Мы восстанавливаем – 5,7 сек».

Селютин подчеркнул, что фундаментом технологических решений в данном случае «являются собственные протоколы передачи данных, внедрение которых позволит отказаться от использования стека американских сетевых протоколов TCP/IP». После этого он попросил у Владимира Путина «поддержки в реализации данного стратегического для страны проекта».



В ответ на вопрос Президента России о необходимых мерах поддержки Селютин заговорил о деньгах:

«Конкретно нужно финансирование, нужно решение об утверждении хотя бы на равных правах российского протокола связи с американскими сетевыми протоколами».

В ответ на предложения Селютина Владимир Путин сказал, что помощь обязательно будет. Президент России обратился к своему помощнику Максиму Орешкину: «Максим Станиславович, с коллегами поговорите, потом мне отдельно доложите, надо помочь». Глава государства добавил: «Если у вас продвинутые есть предложения, свои собственные, конечно, надо сделать все, чтобы их поддержать. <...> Это и технологический суверенитет, и лучшая конкурентоспособность, и независимость. <...> Потом вместе решим, какие конкретные шаги нужно предпринять. Обязательно будем помогать», – подытожил Владимир Путин.



Александр Селютин добавил, что поддержка государства может существенно сократить сроки разработки и развертывания нового протокола связи. «Опираясь на государственные возможности, эти технологические решения, мы в кратчайшие сроки готовы создать кооперацию, необходимую для скорейшего производства и развертывания как наземного, так и спутникового сегмента связи проекта «Интернет из России». По нашим расчетам, для развертывания понадобится от полутора до пяти лет», – сказал он.

В среде интернет-экспертов одобренная главой государства идея вызвала волну критики.

«Как кто-то уже пошутил: "Мошенники позвонили технически неграмотному пожилому человеку и развели его на деньги байками про «технологический суверенитет»", – что чистая правда, – считает исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв. – Современный интернет работает на оборудовании и ПО, которое базируется на открытых стандартах, которые называются «протоколы». Их огромное множество — буквально более 9000. И все эти документы писались весьма квалифицированными инженерами, которые решали опредленные задачи. А теперь представьте, что к вам приходит какой-то жулик, и начинает утверждать, что все сделано неправильно, что он единственный, кто знает, как правильно, и вообще — надо денег».

«Кажется, формулировка «отдельный глобус России» переходит из сферы анекдотов в сферу распила бюджета», – рассуждает блогер и IT-специалист Илья Вайцман:

«В Сколково придумали (гусары, молчать!) заменить TCP/IP на собственный суверенный протокол. Ну, типа, чтобы жители чебурнета в принципе не имели доступа в Интернет. Путин, разумеется, идею поддержал (ничего в этом не поняв, как обычно).



Russian Internet Protocol, сокращенно RIP(!), должен обеспечить тотальный «суверенитет», отрезав связь даже с Китаем, там подобное #импортозамещение никому и в голову не пришло, потому что это идиотизм высшей, 999.99, пробы. Разработать можно, распилить очередные триллионы можно, но внедрить — нет. RIP, очередные миллиарды, RIP, работоспособность сетей».

«А вы верите, что TCP/IP можно заменить указом президента?» – иронизирует Telegram-канал «Ордерком».

Климарёв также апеллирует к финансовой, технической и реализационой части озвученного на совещании с Президентом проекта:

«Проблема в том, что ни у какого Путина столько денег нет и быть не может — на RFC-стандартах, которые составляют стек TCP/IP, базируется продукция тысяч компаний (от Cisco до D-Link) по всему миру, где работают миллионы людей. И, разумеется, эти люди очень удивятся, что они, зарабатывая сотни миллиардов долларов, делают что-то там неправильно и тут же должны переключиться на «новые суверенные стандарты», которые предложил какой-то буквально городской сумасшедший.



Конечно же, никто даже читать не станет и в лучшем случае просто промолчат.



Но могут ли тогда российские корпорации взять новый «суверенный стандарт» и запилить полностью собственные суверенные устройства чтоб делать свой полностью суверенный, несовместимый с мировым, интернет? Ответ, как мне кажется, на поверхности — <замучаются>».

«Хоть один «аналоговнет» смогли родить? С чего у них вообще такая уверенность, что такую концептуальную вещь как семейство транспортных протоколов смогут родить? – задаётся теми же вопросами системный инженер одного из провайдеров. – Как в статье написано — создан стек TCP/IP в 72 году, с тех пор он эволюционировал, модернизировался. К слову, с середины 90-х годов велась разработка ipv6, как более продвинутой и более емкой замены ipv4 (вторая часть в названии стека). За эти годы появилось просто огромное количество вендоров софта и железа, которые умеют с этим работать. Где они будут брать софт и железо, которое будет работать с «отечественным TCP/IP»? Хуавэй? А как быть с оборудованием, которое уже используется операторами, магистралами, домашними пользователями? А телефоны, планшеты, пылесосы? Выбрасывать всё? Звучит как бред сумасшедшего, это реально даже обсуждать, по-моему, несерьезно».

«Во-первых, по речам того товарища видно, что он не совсем понимает как работает технология в целом и оперирует в лучшем случае в контексте беспилотников, – отмечает один из технических специалистов «Роскомсвободы». – И, возможно, изначально и имел в виду в контексте беспилотников, но ляпнул не подумав. Как следствие получился бред типа того, что TCP 10 минут восстанавливает потерянные пакеты. А по поводу забавности самой инициативы по себе — довольно показательна история с Китаем и «New IP», который хотел внедрить Huawei. Начали они засылать черновики ещё в 2018. К 2020 концепция превратилась во что-то, что можно обсуждать. Прошло ещё три года, но дальше обсуждение кривых мест концепта дело так и не ушло. И это — Китай. Страна с уже довольно большим опытом в разработке технологий. В которой за коррупцию смертная казнь».

Как итог, наш эксперт заключает:

«С высокой долей вероятности, в России подобная инициатива умрёт из-за коррупции ещё на этапе согласований первых черновиков».

«В этой работе нет особого практического смысла, кроме символического «назло поперек», – считает ещё один наш технический специалист. – Протоколы передачи данных — это не «Гугл», который можно заблокировать или который может ввести санкции, это в первую очередь набор стандартов и договоренностей и уже готового кода и оборудования, которые эти договоренности используют. Договоренности эти чем-то похожи на «Давайте измерять длину предметов в метрах и сантиметрах, сантиметр это столько-то, а в метре сто сантиметров, а для измерения мы будем использовать линейки». И вокруг этой системы уже сделано столько работы за десятки лет - и линейки выпущены и продаются, и люди обучены и знают, что метр пятьдесят это мало, а два метра это много, и приложение «Рулетка» в смартфонах уже умеет в сантиметрах измерять».

Эксперт подытоживает:

«А ещё чтобы сделать то, что предлагает Путин, нужна титаническая работа, которая займет много лет и будет стоить огромных денег. Нужно разработать эти стандарты, договориться о них, написать много кода, выбросить часть старого оборудования, произвести новое и достаточно долго еще отлаживать всю эту систему, потому что сразу не получится. И все это просто ради того, чтобы отличаться и быть несовместимым?»