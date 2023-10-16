Суд разрешил прокурорам запугивать Instagram-блогеров

Судья Кунцевского районного суда города Москвы Ирина Самойлова рассмотрела административный иск fashion-блогерки, о которой мы писали ранее, к Кунцевской межрайонной прокуратуре столицы. Заявительница, чьи интересы в суде представляют юристы «Роскомсвободы», требует признать незаконными бездействие и предостережения надзорного ведомства.

Напомним, в сентябре прошлого года Кунцевская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремизму и увидела в действиях девушки нарушение российского законодательства, предупредив её, что «привлечение пользователей в соцсети Facebook и Instagram, а также размещение там материалов, в том числе рекламных, могут рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределённого круга лиц». Надзорное ведомство мотивировало это тем, что владеющая данными соцсетями, а также мессенджером WhatsApp компания Meta была в 2022 году признана «экстремистской организацией».

По мнению юристов «Роскомсвободы», прокурор превысил свои полномочия и не дал никакой конкретики, какие именно действия в Instagram отныне будут трактоваться им же как участие в деятельности экстремистской организации. После чего в Кунцевский районный суд города Москвы был подан соответствующий иск. Рассмотрев его, судья Ирина Самойлова приняла решение в удовлетворении исковых требований инста-блогерке отказать.

Как заметил глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, в федеральном списке экстремистских материалов Минюста нет ни Facebook, ни Instagram, но:

«...это не мешает судам считать обоснованной практику прокуроров выносить предостережения пользователям за размещение контента в Instagram. Это следует из решения Кунцевского районного суда Москвы от 18.07.23 по иску блогерки, чьи интересы мы представляли (в поле работал наш адвокат Нарек Акопян).



Посмотрим, станет ли эта практика массовой в самое ближайшее время или мы пока видим эксцесс исполнителя. Однако, даже если это и самодурство локальных прокуроров, «домашние суды» все равно будут на их стороне.



Продолжаем обжаловать. Будем держать в курсе».

Юрист также обратил внимание на ошибку, допущенную в тексте судебного решения — вместо Facebook там по всему судебному акту упоминается Factbook.

«А вы юзаете Factbook?» – иронизирует Саркис Дарбинян.

Он также отметил, что на решение судьи Самойловой уже подана апелляция.