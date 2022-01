Access Now призвала обеспечить открытость и доступность интернета в Казахстане

Крупнейшая неправительственная органиазция по защите цифровых прав Access Now и коалиция #KeepItOn в открытом письме президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву потребовали обеспечить открытый и доступный интернет на всей территории страны.

«Позорное начало 2022 года — отключить интернет тогда, когда люди более всего в нём нуждались. Массовые атаки на свободу слова и доступ к информации не должны установить для Казахстана прецедент на весь следующий год», — заявила Анастасия Жирмонт, региональный координатор по связям с общественностью в Восточной Европе и Центральной Азии в Access Now.

Напомним, со 2 января 2022 года власти Казахстана неоднократно ограничивали доступ к мобильному и проводному интернету и даже устраивали шатдаун. Наиболее существенное отключение интернета произошло в период с 5 по 10 января 2022 года, когда вся страна погрузилась в информационный вакуум во время волны протестов и насилия в Алматы и других городах Казахстана, говорится в открытом письме. «Кратковременные восстановления доступа к интернету, длившиеся всего несколько часов в день, были крайне непредсказуемы и не позволяли людям должным образом воспользоваться интернет связью вплоть до окончательного восстановления доступа к сети 11 января 2022 года», — следует из документа.

В период отключений наблюдались сбои в работе интернет-банкинга, повлёкшие за собой ограничения в использовании дебетовых карт, трудности в совершении онлайн-покупок, мобильных платежей и снятии наличных. Отключение интернета негативно повлияло как на местные предприятия, так и на крупные отрасли, вызвав в том числе существенное снижение цен на биткоин, поскольку Казахстан является известным центром криптомайнинга.

Кроме того, правительство Казахстана ограничило способность СМИ освещать события в стране, ограничив работу сайтов некоторых местных изданий и заблокировав сайты независимых СМИ, таких как Orda.kz и kaztag.kz. Возможность международных СМИ связаться с людьми в центре событий также была нарушена.

«Отключения Интернета не происходят случайно, — отмечает Фелиция Антонио, активист и лидер #KeepItOn кампании в Access Now. — Использование этого разрушительного инструмента рассчитано и предназначено для демонстрации силы и лишения населения их свободного волеизъявления. Отключения интернета также требуют сотрудничества — а потому телекоммуникационные компании должны сопротивляться распоряжениям правительства об отключении и делать всё, что в их силах, для защиты прав пользователей».

В открытом письме коалиция #KeepItOn направила ряд рекомендаций, перечисленных ниже.

Правительству Казахстана:

Обеспечить, чтобы интернет, включая социальные сети и другие цифровые коммуникационные платформы, оставался открытым, доступным и безопасным по всей территории Казахстана как во время гражданских волнений, так и после;

Прекратить отключения интернета и любые ограничения или блокировки работы Сети и взять на себя публичные обязательства воздерживаться от введения каких-либо незаконных ограничений доступа в интернет и телекоммуникаций в будущем;

Сотрудничать с различными интернет-провайдерами Казахстана в целях обеспечения всем жителям страны доступа к качественному, безопасному, свободному и открытому интернету;

Гарантировать жителям Казахстана соблюдение основных прав человека.

Телекоммуникационным компаниям:

Публично осудить отключения интернета и перебои в работе Сети и подчеркнуть их разрушительное воздействие;

Сохранять доказательства отключений и публично информировать о любых требованиях со стороны правительства Казахстана об отключении доступа в интернет;

Оспаривать в суде законность распоряжений об отключении интернета;

Консультироваться с гражданским обществом и иными компаниями вашей сферы для объединения усилий по противодействию государственной цензуре.

Открытое письмо подписали такие организации, как Advocacy Initiative for Development, Business & Human Rights Resource Centre, Coalition for the Security and Protection of Human Rights Defenders, Activists (Kazakhstan), Global Voices (GV), Internet Protection Society (Russia), Open Observatory of Network Interference (OONI), PEN America, The Tor Project, Wikimedia Community, Wikimédia France, Women ICT Advocacy Group (WIAG). В числе подписантов — теперь и «Роскомсвобода».