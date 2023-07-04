Росфинмониторинг определил, когда операции с криптовалютой являются отмыванием денег

Росфинмониторинг, комментируя РБК недавнее решение Верховного суда РФ, заявил, что:

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем».

Представитель российской финансовой разведки пояснил, что финансовыми операциями для легализации преступного дохода считаются операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.



Верховный суд России в июне 2023 года пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов. Согласно судебному решению, осужденный, занимавшийся серийным производством наркотиков, получал вознаграждение в виде биткоинов на виртуальный кошелек, привязанный к созданному им аккаунту. Затем он конвертировал полученные биткоины в рубли и переводил их на счета и карты дочери своей сожительницы. Всего осужденному удалось получить таким образом более 8 млн руб.



ВС указал, что проведение «последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет — криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на других лиц, и их обналичивание через банковские терминалы свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства». В ВС добавили, что ответственность по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом». Уголовное дело по решению ВС направлено на новое рассмотрение.



По мнению представителя Росфинмониторинга, ВС обоснованно указал, что конвертация криптовалюты, полученной преступным путем, в фиатные деньги является легализацией преступного дохода, а обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот не требуется, «поскольку ответственность по этим статьям наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом».