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1 September 2022

Минцифры предлагает создать реестр согласий на обработку персональных данных

На «Госуслугах» появится возможность отзыва согласий на обработку данных, которые граждане отдают при получении различных услуг.

Минцифры России предлагает создать реестр согласий на обработку персональных данных, которые граждане отдают при получении различных услуг (в госорганах, банках, при оформлении программ лояльности и т.д.).

На «Госуслугах» должна появиться возможность для отзыва таких согласий. Пользователи смогут:

  • Видеть все отданные согласия на обработку своих персональных данных, кому и когда они были представлены;
  • Видеть состав персональных данных, которые хранятся в этих организациях;
  • Отзывать согласия;
  • Контролировать удаление своих персональных данных.

Эти функции будут доступны в личном кабинете пользователя на сайте госуслуг. «Благодаря сервису гражданам будет легко всегда следить за тем, у кого есть право обрабатывать их персональные данные. Информация о новых отданных согласиях будет появляться автоматически», – утверждают в министерстве.

Закон, на основании которого гражданам не смогут отказать в услугах, если они не хотят делиться персональными данными, вступил в силу сегодня. За отказ потребителям в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора по мотиву непредоставления ПД появятся административные санкции в виде штрафа.

Минцифры 152-ФЗ персональные данные Госуслуги 266-ФЗ ПДСтор

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