Обязательная предустановка российских магазинов приложений и новые нормы по защите персданных вступают в силу 1 сентября

Первое сентября, как правило, является в России не только Днём Знаний, но также точкой, с которой принятые законы и другие правовые нормы официально претворяются в жизнь. Не стал он исключением и в 2022 году. Сегодня вступает в силу достаточно много законов, в том числе касающиеся интернета.
Как и множество других законов, принятых в текущем году, 266-ФЗ стал очередной «законодательной матрёшкой», в которую поместили множество поправок, связанных между собой по теме весьма косвенно.
Но сначала расскажем о норме, касающейся магазинов приложений. Соответствующие программы теперь будет обязательно предустанавливать на отдельные виды технически сложных товаров (в том числе на смартфоны).
«Документ подготовлен в рамках противодействия антироссийским санкциям. Ранее иностранные платформы ограничили для российских пользователей возможность скачивать приложения», – говорится на сайте Госдумы.
Функционирование такого магазина будет осуществляться с учетом основных принципов, утверждаемых Минцифры. В частности, министерство будет определять перечень приложений, в обязательном порядке размещаемых в магазине. Как отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в нынешних условиях Аpp Store и Google Play скоро могут перестать позволять скачивать приложения в России, поэтому нужно создавать свою платформу.
Официальным российским магазином приложений является RuStore, разработанный VK Group. Но постановление Правительства, которое определит именно его в качестве обязательного для предустановки, еще находится в разработке.
Этим же законом вводится несколько норм, касающихся персональных данных, в том числе — их трансграничная передача, а также про Единый госреестр недвижимости.
Гражданам не смогут отказать в услугах, если они не хотят делиться персональными данными, когда по закону это не обязательно. За отказ потребителям в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора по мотиву непредоставления ПД появятся административные санкции в виде штрафа в размере 5-10 тыс. руб. для должностных лиц и 30-50 тыс. руб. для организаций.
Кромет этого, запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних.
Операторы обработки персональных данных будут обязаны в течение 24 часов проинформировать органы власти о произошедших инцидентах — например, об их утечке.
«Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения — даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего это касается онлайн-магазинов. Если покупатель не хочет сообщать сотрудникам обычного или интернет-магазина свое полное имя, номер телефона и банковской карты, электронную почту и домашний адрес, ему не смогут отказать в покупке», — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.
Теперь о других законах, вступающих в силу с 1 сентября.
Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в мобильном приложении и на сайте.
Вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна иметь соответствующую пометку «реклама». Участники рынка обязаны будут передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории. Если иностранное лицо, осуществляющее деятельность в интернете на территории РФ, не предоставит информацию о рекламе, в его отношении могут применяться меры понуждения.
Туроператоры будут передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок. Туристы смогут получать сведения из этой системы, в том числе в целях защиты своих прав.
Кроме того, предполагается взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, а также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию турпродукта без формирования электронной путевки и размещения данных о ней в системе.
Система должна обеспечить обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, Фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами и провайдерами туристических услуг.
Работодатели, работники и соискатели смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять электронные кадровые документы через «Госуслуги». Решение о введении в организации электронного документооборота должен принимать работодатель. Он также определяет перечень таких документов и категории работников, которые смогут перейти на новый формат.
Такой запрет был введён Министерством просвещения. По мнению главы министерства Сергея Кравцова, смартфоны отвлекают детей от учебы.
С 1 сентября 2022г вступают в силу новые Правила хранения организатором распространения информации текстовых сообщений пользователей сети «Интернет», голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет». Об этом сообщает Tg-канал «Телеком-ревью».
ОРИ должен будет хранить информацию на территории РФ в полном объеме 6 месяцев. Текущее постановление от 26 июня 2018 г. № 728 отменено.
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