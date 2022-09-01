Обязательная предустановка российских магазинов приложений и новые нормы по защите персданных вступают в силу 1 сентября

Первое сентября, как правило, является в России не только Днём Знаний, но также точкой, с которой принятые законы и другие правовые нормы официально претворяются в жизнь. Не стал он исключением и в 2022 году. Сегодня вступает в силу достаточно много законов, в том числе касающиеся интернета.

Одним из наиболее резонансных является закон об обязательной предустановке российских магазинов приложений на гаджеты

Как и множество других законов, принятых в текущем году, 266-ФЗ стал очередной «законодательной матрёшкой», в которую поместили множество поправок, связанных между собой по теме весьма косвенно.

Но сначала расскажем о норме, касающейся магазинов приложений. Соответствующие программы теперь будет обязательно предустанавливать на отдельные виды технически сложных товаров (в том числе на смартфоны).

«Документ подготовлен в рамках противодействия антироссийским санкциям. Ранее иностранные платформы ограничили для российских пользователей возможность скачивать приложения», – говорится на сайте Госдумы.

Функционирование такого магазина будет осуществляться с учетом основных принципов, утверждаемых Минцифры. В частности, министерство будет определять перечень приложений, в обязательном порядке размещаемых в магазине. Как отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в нынешних условиях Аpp Store и Google Play скоро могут перестать позволять скачивать приложения в России, поэтому нужно создавать свою платформу.

Офи­циаль­ным рос­сий­ским ма­гази­ном при­ложе­ний яв­ляет­ся RuStore, раз­ра­ботан­ный VK Group. Но пос­та­нов­ле­ние Пра­витель­ства, ко­торое оп­ре­делит имен­но его в ка­чес­тве обя­затель­но­го для пре­дус­та­нов­ки, еще на­ходит­ся в раз­ра­бот­ке.

Этим же законом вводится несколько норм, касающихся персональных данных, в том числе — их трансграничная передача, а также про Единый госреестр недвижимости.

На основании этого же закона сегодня вступает в вилу целый ряд норм в области защиты персональных данных

Гражданам не смогут отказать в услугах, если они не хотят делиться персональными данными, когда по закону это не обязательно. За отказ потребителям в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора по мотиву непредоставления ПД появятся административные санкции в виде штрафа в размере 5-10 тыс. руб. для должностных лиц и 30-50 тыс. руб. для организаций.

Кромет этого, запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних.

Операторы обработки персональных данных будут обязаны в течение 24 часов проинформировать органы власти о произошедших инцидентах — например, об их утечке.

«Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения — даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего это касается онлайн-магазинов. Если покупатель не хочет сообщать сотрудникам обычного или интернет-магазина свое полное имя, номер телефона и банковской карты, электронную почту и домашний адрес, ему не смогут отказать в покупке», — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Теперь о других законах, вступающих в силу с 1 сентября.

Открытие счетов онлайн

Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в мобильном приложении и на сайте.

Изменения, касающиеся рекламы

Вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна иметь соответствующую пометку «реклама». Участники рынка обязаны будут передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории. Если иностранное лицо, осуществляющее деятельность в интернете на территории РФ, не предоставит информацию о рекламе, в его отношении могут применяться меры понуждения.

Единая информационная система электронных путевок

Туроператоры будут передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок. Туристы смогут получать сведения из этой системы, в том числе в целях защиты своих прав.

Кроме того, предполагается взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, а также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию турпродукта без формирования электронной путевки и размещения данных о ней в системе.

Система должна обеспечить обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, Фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами и провайдерами туристических услуг.

Обмен кадровыми документами через «Госуслуги»

Работодатели, работники и соискатели смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять электронные кадровые документы через «Госуслуги». Решение о введении в организации электронного документооборота должен принимать работодатель. Он также определяет перечень таких документов и категории работников, которые смогут перейти на новый формат.

Запрещается использование мобильных телефонов во время уроков

Такой запрет был введён Министерством просвещения. По мнению главы министерства Сергея Кравцова, смартфоны отвлекают детей от учебы.

Новые правила хранения для организаторов распространения информации (ОРИ)

С 1 сентября 2022г вступают в силу новые Правила хранения организатором распространения информации текстовых сообщений пользователей сети «Интернет», голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет». Об этом сообщает Tg-канал «Телеком-ревью».

ОРИ должен будет хранить информацию на территории РФ в полном объеме 6 месяцев. Текущее постановление от 26 июня 2018 г. № 728 отменено.