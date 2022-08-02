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2 August 2022

Аналитики из Йеля: об уходе из России заявили более тысячи компаний

Но некоторые из них остались в стране.
Источник: Politiken

Аналитики из Йельской школы менеджмента обновили список иностранных компаний, объявивших о прекращении деятельности в России после начала «спецоперации». На это обратил внимание TJ. По подсчётам специалистов, заявление об остановке работы сделали более 1000 компаний. Однако некоторые при этом остались в России, отметили аналитики.

Впервые специалисты опубликовали список 28 февраля. Тогда в него попали всего несколько десятков компаний. Теперь перечень состоит из пяти категорий, которые оцениваются по школьной шкале буквенных оценок от A до F:

  • A — полностью покинули РФ (309 организаций);
  • B — ушли, но с возможностью возвратиться (500);
  • C — сократили операции (171);
  • D — не делают новых инвестиций (160);
  • F — ведут бизнес как обычно (241).

Среди компаний, не прекративших сотрудничество с Россией, большинство имеют китайское происхождение, отмечает TJ. Но есть и фирмы из США, например, Patreon, Cloudflare и Valve. 

Аналитики составили список на основе открытых источников, таких как правительственные нормативные документы, налоговые документы, отчёты компаний, публикации в СМИ, а также непубличных, включая инсайдеров и контактов с руководителями. 

Напомним, в начале марта «Роскомсвобода» делала заявление о том, что санкции иностранных IT-компаний в отношении обычных российских пользователей только помогают цензуре.

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