В Пакистане продолжаются блокировки социальных сетей

Второй день подряд в работе Twitter, Facebook и YouTube в Пакистане наблюдаются сбои. Об этом пишет телеграм-канал «ЗаТелеком»:
«В Пакистане все ещё блокируют социальные сети. И YouTube тоже».
9 мая о сбоях в работе сервисов сообщили в организации по мониторингу свободы интернета NetBlocks. Кроме того, некоторые регионы страны в тот день столкнулись с полным отключением мобильного интернета.
«Такого рода сбои можно обойти с помощью VPN-сервисов, которые способны совладать с правительственными инструментами интернет-цензуры. Однако перебои в работе именно мобильной широкополосной связи обойти невозоможно, поэтому люди будут ощущать их как шатдаун», — объяснили в NetBlocks.
Блокировки происходят на фоне протестов из-за ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана. Протесты идут второй день, в некоторых местах к полудню среды они даже усилились.
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