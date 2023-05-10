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Новости
10 May 2023

В Пакистане продолжаются блокировки социальных сетей

Специалисты второй день подряд наблюдают сбои в работе Twitter, Facebook и YouTube.

Второй день подряд в работе Twitter, Facebook и YouTube в Пакистане наблюдаются сбои. Об этом пишет телеграм-канал «ЗаТелеком»:

«В Пакистане все ещё блокируют социальные сети. И YouTube тоже».

9 мая о сбоях в работе сервисов сообщили в организации по мониторингу свободы интернета NetBlocks. Кроме того, некоторые регионы страны в тот день столкнулись с полным отключением мобильного интернета.

«Такого рода сбои можно обойти с помощью VPN-сервисов, которые способны совладать с правительственными инструментами интернет-цензуры. Однако перебои в работе именно мобильной широкополосной связи обойти невозоможно, поэтому люди будут ощущать их как шатдаун», — объяснили в NetBlocks.

Блокировки происходят на фоне протестов из-за ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана. Протесты идут второй день, в некоторых местах к полудню среды они даже усилились.

соцсети провайдеры Facebook шатдаун Twitter YouTube блокировки мобильная связь ЗаТелеком Пакистан

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