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21 июня 2022

Принят закон о «параллельном импорте»

Он позволит компаниям легально ввозить товары из утвержденного кабмином списка без разрешения правообладателя, однако эксперты прогнозируют подорожание соответствующей продукции на 5-50 процентов.

Депутаты Госдумы приняли закон, который легализует параллельный импорт в России. Компании смогут ввозить товары из утвержденного Правительством РФ списка без разрешения правообладателя. Поставщиков освободят от гражданской, административной и уголовной ответственности за нарушение закона об интеллектуальной собственности.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что:

«Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них».

Он напомнил, что ранее уже были приняты изменения в законодательство, давшие Правительству в 2022 году право формировать перечень товаров, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

«Теперь эту норму предлагается дополнить положением о том, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в указанных товарах, не является нарушением. Также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы», — пояснил Вячеслав Володин.

По его словам, принятие закона также позволит защитить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Список товаров, подлежащих «параллельному импорту», в начале мая текущего года составил Минпромторг. Список состоит из 20 страниц, всего в нём 96 пунктов. В составленный Минпромторгом перечень продукции в итоге вошло множество товаров, среди них:

  • ядерные реакторы;
  • музыкальные инструменты;
  • часы Apple;
  • телевизоры Samsung;
  • автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley;
  • двигатели для Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen;
  • бытовая техника Electrolux, Siemens и Dyson;
  • игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo.

Ещё до принятия закона российские маркетплейсы начали готовиться к продаже соответствующиз товаров. Например, «Яндекс. Маркет» разместил несколько вакансий, связанных с международными закупками. В компании пояснили, что ищут новые каналы поставок бытовой техники, электроники, товаров для здоровья и расширяют прямой импорт, который запустили еще до начала спецоперации.

Источник «Ъ», близкий к «Яндексу», рассказал, что новое подразделение будет заниматься параллельным импортом. По его словам, первые партии электроники и бытовой техники компаний, которые ушли из России, уже привезли на склады маркетплейса. Среди товаров — посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели и видекарты. Названия брендов источник не уточнил.

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков сообщил, что компания также планирует заниматься собственными поставками через параллельный импорт; по такой схеме в страну уже ввезли технику Apple. Позднее на площадке могут появиться товары LVMH и Kering, которые раньше было невозможно продавать. Он пояснил, что из-за строгих правил люксовых брендов в России не продавались многие коллекции, а другие товары не были представлены на онлайн-платформах. После легализации параллельного импорта маркетплейсы могут избежать таких ограничений.

Партнер One Story Ольга Сумишевская отметила, что если LVMH и Kering решат уйти из России, они не смогут контролировать каналы дистрибуции товаров. Для сохранения контроля люксовые марки могут появиться на маркетплейсах, а также продаваться через российских партнеров, например Mercury. В последнем отказались от комментариев.

В Wildberries и Lamoda отказались говорить о поставках с помощью параллельного импорта. Собеседник издания, близкий к Wildberries, рассказал, что маркетплейс займется параллельным импортом, если возникнет дефицит каких-то товаров. Однако площадка рассчитывает, что ввоз обеспечат продавцы маркетплейса.

По мнению экспертов, параллельный импорт поможет онлайн-площадкам избежать взрывного роста контрафакта, однако стоимость товаров может вырасти на 5-50% в зависимости от категории и логистики. Они ожидают, что в первую очередь по параллельному импорту будут ввозить в страну бытовую технику и электронику, косметику, парфюмерию и одежду, потому что в России производится 10-30% товаров в этих категориях.

КоАП Госдума правообладатели санкции Минпромторг Правительство России электроника

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