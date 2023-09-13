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13 September 2023

Access Now: на iPhone Галины Тимченко обнаружено шпионское ПО Pegasus

Заражение произошло через две недели после объявления издания «Медуза», генеральным директором которого является Тимченко, нежелательной организацией.

Некоммерческая организация Access Now и Citizen Lab Университета Торонто обнаружили шпионское ПО Pegasus, разрабатываемое NSO Group, на iPhone Галины Тимченко, генерального директора издания «Медуза». Заражение произошло через две недели после объявления «Медузы» нежелательной организацией. Pegasus получает доступ ко всему на телефоне, включая список контактов, внутренний микрофон и камеру. 

В июне 2023 года Apple предупредила Галину Тимченко и других пользователей о том, что они, возможно, подверглись атаке шпионских программ. Технический директор «Медузы» связался с Access Now, чтобы проверить устройство Тимченко, которое, как выяснилось, было заражено примерно 10 февраля 2023 года.

Исследователи предполагают, что установить слежку, помимо России, могли такие союзные ей страны, как Азербайджан, Казахстан или Узбекистан (возможно, применяют Pegasus), и такие государства Европейского Союза, как Эстония, Германия или Латвия (где у «Медузы» расположен офис), которые тоже подозреваются в использовании Pegasus.

В январе этого года Meta Platforms обвинила израильскую группу NSO Group в использовании ошибки в приложении обмена сообщениями WhatsApp (принадлежит Meta, которая, в свою очередь, запрещена в РФ) для установки шпионского программного обеспечения, позволяющего вести наблюдение за 1400 людьми, включая журналистов, правозащитников и диссидентов.

«Шпионские программы NSO позволили совершать кибератаки на правозащитников, журналистов и правительственных чиновников», — заявила тогда компания-владелец мессенджера. 

Access Now слежка iPhone Медуза NSO Group Citizen Lab Pegasus Галина Тимченко

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