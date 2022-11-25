Запуск автоматизированной системы учёта преступности откладывается до 2024 года

Правительство России внесло в Госдуму законопроект № 242636-8 «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре“».

В пояснительной записке сказано, что он направлен на продление сроков ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС), начала предоставления федеральными государственными органами в органы прокуратуры первичных статистических данных о состоянии преступности, а также размещения Генеральной прокуратурой Российской Федерации официальной статистической информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые в действующей редакции статьи 9 указанного Федерального закона установлены с 1 января 2023 г.

Продление сроков ввода в эксплуатацию ГАС ПС обусловлено необходимостью доработки проекта, в том числе полного импортозамещения её программно-технических средств:

«Наиболее сложным и трудоемким является этап, предусматривающий перевод уже имеющегося программного продукта на новую платформу ГАС ПС, а также разработку новой функциональности по более чем 200 требованиям и интеграцию ведомственных информационных систем правоохранительных органов».

Таким образом, следует из пояснительной записки к проекту, до конца 2022 г. завершить опытную эксплуатацию и аттестацию системы не получится. «Принимая во внимание время, необходимое для завершения перечисленных мероприятий, законопроектом предлагается установить срок ввода в эксплуатацию ГАС ПС с 1 января 2024 г.», — говорится в документе. Там также отмечается, что корректировка данного срока потребует также переноса сроков начала предоставления федеральными госорганами статистических данных о состоянии преступности и размещения Генпрокуратурой РФ в интернете официальной статистической информации, поскольку это возможно только при условии функционирования ГАС ПС.



При этом разработчик подчеркивает, что отложение сроков проекта не повлечет финансовых или социально-экономических последствий и не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.



«Работы над созданием ГАС ПС ведутся уже несколько лет. Сейчас система дорабатывается и переводится полностью на отечественное программное обеспечение. Направлять сведения в данную систему будут все правоохранительные ведомства. Также сегодня решаются задачи по полному импортозамещению технических систем. Разрабатывается новая аппаратно-программная платформа. Для качественного выполнения задач по данному направлению возникла необходимость сдвинуть до 2024 г. сроки официального начала работы данной системы», – пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Попытка переноса введения в эксплуатацию ГАС ПС была предпринята год назад — в октябре кабмин внёс в Госдуму соответствующий проект, а в декабре его подписал Президент Путин.

Тогда предполагалось, что запуск системы будет отложен до 1 января 2023 года, и тоже это было обусловлено «полным переводом всех компонентов системы на отечественное ПО, включённое в единый реестр российских программ».



«Данный процесс является технологически трудоемким и длительным, требует отдельного проектирования, затрагивает переработку программного кода», – обосновывало Правительство год назад свою инициативу.



Кроме этого, требовалось обеспечить полную отладку средств интеграции ГАС ПС с ведомственными информационными системами и готовность правоохранительный органов РФ к информационному взаимодействию в новых условиях.