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27 October 2021

Правительство предлагает отложить на год введение госсистемы мониторинга преступности

В государственную автоматизированную систему правовой статистики (ГАС ПС) должны войти все данные о преступности и следственной работе — эти сведения разместят в Интернете в форме открытых данных, но с учётом ограничений, установленных законодательством.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №8156-8, предлагающий отложить до 1 января 2023 года ввод в эксплуатацию ГАС ПС.

Указ о создании такой системы подписал в 2019 году Президент РФ Владимир Путин. Согласно указу, все данные о преступности и следственной работе войдут в единую систему правовой статистики, которую будет вести Генпрокуратура.

Подписанным Путиным документом были установлены основы создания и функционирования системы государственного единого статистического учёта данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре.

Эти сведения разместят разместят в Интернете в форме открытых данных, но с учётом ограничений, установленных законодательством. Перечень данных утвердит  генпрокурор по согласованию с другими федеральными органами, которые их предоставляют. Вступить в силу закон должен был 1 января 2022 года.

 

В пояснительной записке законопроекта №8156-8 сообщается, что Генпрокуратура провела значительную работу по подготовке ГАС ПС к вводу в эксплуатацию. В частности, было разработано специальное программное обеспечение, закуплены программно-аппаратные комплексы.

Между тем в соответствии с действующим законодательством сейчас осуществляется полный перевод всех компонентов системы на отечественное ПО, включённое в единый реестр российских программ. В пояснительной записке кабмина сказано:

«Данный  процесс  является  технологически  трудоемким  и  длительным, требует  отдельного  проектирования, затрагивает  переработку  программного кода».

Одновременно с этим требуется обеспечить полную отладку средств интеграции ГАС ПС с ведомственными информационными системами и готовность правоохранительный органов РФ к информационному взаимодействию в новых условиях.

Перенос данного срока потребует также переноса сроков начала предоставления федеральными государственными органами в органы прокуратуры  первичных  статистических  данных  о  состоянии  преступности, а также размещения Генеральной прокуратурой Российской Федерации официальной статистической информации в информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет",  поскольку  их  реализация  возможна только при условии функционирования ГАС ПС.

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