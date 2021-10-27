Правительство предлагает отложить на год введение госсистемы мониторинга преступности

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №8156-8, предлагающий отложить до 1 января 2023 года ввод в эксплуатацию ГАС ПС.

Указ о создании такой системы подписал в 2019 году Президент РФ Владимир Путин. Согласно указу, все данные о преступности и следственной работе войдут в единую систему правовой статистики, которую будет вести Генпрокуратура.



Подписанным Путиным документом были установлены основы создания и функционирования системы государственного единого статистического учёта данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре.



Эти сведения разместят разместят в Интернете в форме открытых данных, но с учётом ограничений, установленных законодательством. Перечень данных утвердит генпрокурор по согласованию с другими федеральными органами, которые их предоставляют. Вступить в силу закон должен был 1 января 2022 года.

В пояснительной записке законопроекта №8156-8 сообщается, что Генпрокуратура провела значительную работу по подготовке ГАС ПС к вводу в эксплуатацию. В частности, было разработано специальное программное обеспечение, закуплены программно-аппаратные комплексы.

Между тем в соответствии с действующим законодательством сейчас осуществляется полный перевод всех компонентов системы на отечественное ПО, включённое в единый реестр российских программ. В пояснительной записке кабмина сказано:

«Данный процесс является технологически трудоемким и длительным, требует отдельного проектирования, затрагивает переработку программного кода».

Одновременно с этим требуется обеспечить полную отладку средств интеграции ГАС ПС с ведомственными информационными системами и готовность правоохранительный органов РФ к информационному взаимодействию в новых условиях.

Перенос данного срока потребует также переноса сроков начала предоставления федеральными государственными органами в органы прокуратуры первичных статистических данных о состоянии преступности, а также размещения Генеральной прокуратурой Российской Федерации официальной статистической информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", поскольку их реализация возможна только при условии функционирования ГАС ПС.