Мобилизованным Пермского края рекомендовали не показывать лица в интернете

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края мобилизованным и их семьям рекомендовали не выкладывать в публичный доступ фотографии с лицами призванных в армию. В официальном Telegram-аккаунте министерство заявило, что:

«По данным наших экспертов, программы распознавания лиц позволяют найти аккаунты мобилизованных и их близких в соцсетях. В результате сами призванные и их родственники могут стать жертвами запугивания и шантажа. Десятки таких случаев уже стали предметом разбирательств во многих регионах России.



Чтобы избежать беды, необходимо ретушировать лица или вообще отказаться от использования фотографий в публикациях в СМИ и соцсетях с открытыми лицами (без балаклав). В противном случае жёны, родители, другие родственники и близкие могут подвергнуться атакам со стороны центров информационно-психологических операций (подразделение ВСУ).



Также необходимо внимательно относиться к чатам и сообществам, где обсуждается информация о мобилизации и доверять только официальным источникам или ресурсам, созданным проверенными общественными движениями».

В качестве достоверных источников пермские чиновники рекомендовали ресурсы «Объясняем.РФ», «Мывместе.РФ», «Пермский край», «Помощь здесь» и «ОНФ».

Напомним, «Роскомсвобода» неоднократно предупреждала об опасности неконтролируемого сбора биометрических данных россиян, в частности — для систем распознавания лиц, поскольку велик риск и утечек, и злоупотреблений со стороны властей. Так, уже стали достаточно частыми случаи, когда людей задерживали в московском метро с помощью таких систем, используя их в том числе и для вручения повесток военнообязанным гражданам в рамках «частичной мобилизации».