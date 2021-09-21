Суд признал главу из книги о химии за 1961 год «подрывающей безопасность государства»

В ходе мониторинга реестра запрещённых сайтов мы обнаружили там ссылку на «Форум Химиков — Энтузиастов. Химия и Химики», где решением Ильинского районного суда Пермского края под блокировку попала глава из книги Всеволода Карножицкого «Органические перекиси»:

Сама книга была издана в 1958 году, в СССР она вышла в 1961 году под редакцией академика Алексея Несмеянова. Копии этого издания можно без труда найти на просторах Интернета, а на саму монографию Карножицкого ссылается «Википедия» как на литературный источник энциклопедической информации.

Любопытно, что академик Несмеянов в предисловии к изданию сказал, что несмотря на некоторые недостатки, данная монография «будет полезной для советского химика»:

Но что советскому химику хорошо, то для российского — «подрыв безопасности государства». Вернее, так для него решили прокуроры Ильинского района в Пермском крае. Химики-любители выложили на форуме одну только главу — «Органические перекиси», но внимание представителей надзорного ведомства сосредоточилось лишь на формуле вещества, которое может использоваться в качестве взрывчатого.

Не установив владельцев сайта, которые по сути должны являться административными ответчиками, вследствие чего на суд они не явились, истец попросил заблокировать данную ссылку. Ильинский районный суд требования районного прокурора удовлетворил, признав «информацию, содержащую инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, содержащуюся в сети „Интернет“ по электронному адресу: <адрес> в качестве информации, распространение которой в Российской Федерации», запрещённой.

Это не первый случай формального подхода надзорных органов и судей к образовательным материалам, выложенным в Сети. Так, одним из наиболее резонансных запретов такого рода в текущем году стала блокировка видеоролика известного во всём мире популяризатора химии NileRed на YouTube. В его видеоматериалах прокуратура города Дзержинска Нижегородской области также обнаружила нарушение российского законодательства, поскольку полученное в результате опытов вещество можно использовать как взрывчатое.