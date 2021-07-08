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8 July 2021

Московская полиция возбудила первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

Также в столице возбуждено 55 дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов.

Московская полиция возбудила первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода. Об этом сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов:

«Нами вчера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“) по факту приобретения несуществующего QR-кода».

В полиции также сообщили, что из-за подделки сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов возбуждены 55 уголовных дел. Еще девять дел завели из-за поддельных справок об отводе от вакцинации и одно — из-за справки об отсутствии контактов с заболевшими.

 

Система QR-кодов в Москве заработала с 28 июня. Без них нельзя попасть во внутренние помещения заведений общепита и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. С 12 июля QR-код понадобится и для доступа на летние веранды кафе. Многие москвичи и жители Подмосковья, от которых столкнулись с тем, что система не видит данных об их вакцинации или перенесенной болезни, пишет The Insider. Отдельные проблемы у тех, кто привился за рубежом, — в России их сертификаты не принимают. В техподдержке портала «Госуслуги» и mos.ru, поликлиниках и пунктах вакцинации помочь ничем не могут.

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