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Аналитика
11 July 2023

В Pikabu опубликовали отчёт о прозрачности за II квартал 2023 года

Удалённый по запросам Роскомнадзора контент касался таких тем, как суициды, экстремизм, детская порнография и т.д.

Во II квартале текущего года с различными запросами в Pikabu обращались три госоргана — Роскомнадзор (РКН), МВД и ФСБ. Роскомнадзор отправил 247 требований о включении информации в реестр запрещённой (247 запросов удовлетворено), 6 уведомлений о мониторинге (6 удовлетворено) и 1 запрос информации (удовлетворён).

Удалённый контент касался таких тем, как суициды (53,44%), экстремизм (13,36%), детская порнографиия (13,6%), СВО (мониторинг РКН, 6,48%) и др. Чаще всего удалялись изображения в тексте (33,20%), текст в постах (31,17%) и видео в постах (16,19%). Помимо этого ведомство делало запросы относительно изображений и видео в комментариях и обособленных изображениях.

Источник: Pikabu

Модераторы сайта ранее отмечали, что мотивация Роскомнадзора удалить тот или иной материал не всегда понятна (к примеру — в чём нарушение закона фотографии кота в костюме шахида), но в таких случаях ничего не остаётся, как заблокировать или удалить контент, иначе надзорное ведомство заблокирует весь портал на территории России.

МВД за отчётный период сделало 6 запросов о пользователях и получило 2 отказа. ФСБ — 1 запрос, и он был удовлетворён. 

Роскомнадзор МВД России ФСБ Transparency Report отчёт о прозрачности Пикабу правительственные запросы

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