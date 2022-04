Госведомства не будут принимать письма с почтовых сервисов США и ЕС

Государственные органы прекратили принимать электронные письма с зарубежных доменов, пишет Агентство правовой информации (АПИ) со ссылкой на ФНС.



По утверждению фискального ведомства, ограничения введены в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) для защиты сервиса электронной почты налоговиков «от внешнего негативного влияния» (компьютерных атак, вредоносных программ и так далее). «Прием электронных писем из доменов-отправителей, странами происхождения которых являются США и страны Европейского союза, сейчас заблокирован. Федеральная налоговая служба рекомендует гражданам для приема и отправки электронных почтовых сообщений в государственные органы использовать только почтовые серверы в российских доменах (.ru, .su) или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения», – заявили в пресс-службе ведомства. Для отправки сообщений предлагается использовать «Личный кабинет налогоплательщика» или форму обратной связи.



В налоговой службе также констатировали, что «запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов установлен и в других государственных органах». При этом АПИ заметило, что на сайте ФСТЭК, а также на страницах других государственных органов (в том числе Роскомнадзора, Министерства юстиции РФ и других), информация о блокировке отсутствует.



«Отметим, что к национальным доменам относятся зоны верхнего уровня, например, .US (США), .UK (Великобритания), .EU(Европейский союз), .DE (Германия) и так далее. Популярные доменные зоны типа .COM, .NET, .ORG, .INFO и многие другие являются общими, не имеют географической (страновой) привязки и формально не должны блокироваться. Хотя домен .COM исторически администрировался Пентагоном (принадлежал Министерству обороны Соединенных Штатов). Действующее законодательство предписывает большинству компаний предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в электронном виде, бумажные формы с этого года не принимает и статистическое ведомство. Однако налогоплательщики должны использовать специальные сервисы уполномоченных российских компаний и квалифицированную усиленную электронную подпись. Просто по e-mail отправить отчетность нельзя», — напомнило АПИ.