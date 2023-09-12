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Новости
12 September 2023

Путин призвал поддержать российский киберспорт

Ежегодный турнир будет проводиться на Дальнем Востоке, и, по словам главы государства, «IT-компаниям и властям было поручено обратить на киберспорт внимание и оказать ему поддержку».
Фото: RDNE Stock project - Pexels

Президент России Владимир Путин поручил IT-компаниям и властям обратить внимание на киберспорт и поддержать его. Первый турнир по киберспорту в России состоится в конце текущего года на Дальнем Востоке. По словам главы государства, мероприятие будет ежегодным.

«В ДФО будет организован ежегодный турнир по киберспорту. Это направление уже завоевало большую популярность во всем мире. Причем наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях. Проведение соревнований высокого уровня в России послужит продвижению компьютерного спорта и в нашей стране, и за рубежом»,— сказал президент в ходе выступления на ВЭФ.

В чем конкретно может заключаться поддержка, пока неизвестно.

С весны 2022 года на фоне начала «спецоперации» крупнейшие российские киберспортивные клубы стали лишать права участия в международных соревнованиях. Например, организатор турниров по дисциплине CS:GO ESL Electronic Sports League (ESL) отстранил от турнира ESL Pro League российские клубы Virtus.pro и Gambit. EA Sports исключила Россию и Беларусь из списка стран, подходящих для участия в ее киберспортивных программах

 

импортозамещение Владимир Путин киберспорт

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