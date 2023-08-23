Минцифры разработало правила инфоподдержки социально ориентированных НКО

Минцифры выложило на общественное обсуждение проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил осуществления информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в форме содействия в создании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) обеспечении их функционирования путем использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Документ, на который обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью» подготовлен в связи с принятием в апреле текущего года федерального закона №119-ФЗ «О внесении изменений в статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

В пояснительной записке сказано:

«Указанные правила устанавливают порядок организации взаимодействия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, оказывающего информационную поддержку в форме автоматизированного создания официальных сайтов в сети «Интернет» и (или) обеспечении их функционирования путем использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», субъектов Российской Федерации, осуществляющих отбор социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках предельного количества социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на включение в формируемый один раз в три года список на получение информационной поддержки, и непосредственно организаций, подлежащих получению информационной поддержки».

Реализация решений, предусмотренных проектом постановления, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, отрицательно не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, уверяют авторы документа.

Согласно предлагаемым правилам, информационная поддержка социально ориентированных НКО, включённых в реестр таких организаций, осуществляется Минцифры.

Возможность получения инфоподдержки предоставляется, если ороганизация зарегистрирована как юрлицо не менее, чем за год до дня подачи заявки и осуществляет в соответствии с учредительными документами в том числе один или несколько видов деятельности соответствующих направлениям:

оказание помощи пострадавшим в результате бедствий, катастроф, и конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации.

Организация не должна иметь задолженностей по налогам, сборам, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, учредителями (участниками, членами) которого являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства и ещё целый ряд соответствующих требований.

Информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в форме автоматизированного создания официальных сайтов в сети «Интернет» и (или) обеспечения их функционирования путем использования подсистемы Единого портала по обеспечению доступа ее пользователей к информации, размещаемой на официальных сайтах органов и организаций в сети «Интернет» (далее – подсистема «Госвеб») в соответствии с Правилами взаимодействия официальных сайтов и официальных страниц с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Предельное количество социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей информационной поддержки — 490, наибольшее количество которых будет приходиться на Москву — 55.

Общественное обсуждение проекта постановления кабмина продлится до 31 августа 2023 года. Если у вас есть замечания или пожелания, вы можете их высказать на странице документа.