Разработан проект постановления про онлайн-постановку на воинский учёт

Минобороны разработало проект постановления правительства об онлайн-постановке военнообязанных на воинский учёт. Соответствующий документ выложен на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу (закончится 10 июня), общественного же обсуждения для граждан предусмотрено не было.

Данное постановление вносит изменения в Положение о воинском учёте. Среди прочего там указачно, что:

«Постановка на воинский учёт, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».

В этом случае гражданам в личный кабинет на портале госуслуг (ЕПГУ) направляются соответствующие уведомления.

Повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток.

В новой редакции излагается перечень документов первичного воиского учёта, где кроме ФИО, даты рождения, сведений об удостоверяющем личность документе, месте работвы или учёты, образования и т.п., также должны быть сведения об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи (при наличии).

Гражданин может подать заявление о наличии уважительных причин неявки в военный комиссариат по повестке в письменной форме с приложением подтверждающих документов или в электронной форме с использованием ЕПГУ, не позднее дня явки, указанного в повестке военного комиссариата.

Напомним, закон об электронных повестках Президдент РФ Владимир Путин подписал в апреле текущего года. Документ предусматривает добавление к уже существующим видам оповещения призывников — вручению повесток лично под роспись или через работодателя — ещё два варианта: через ЕПГУ или через МФЦ.