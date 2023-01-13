Отключения интернета со стороны властей наносят ущерб в миллиарды долларов

Отчет за 2022 год, проведенный компанией Top10VPN, оценивает общемировой ущерб правительственных отключений интернета в $24 млрд. Приведённые ниже показатели демонстрируют, что большинство стран столкнулось с такой проблемой за прошедший год.
«Привычка правительств стран Центральной Азии отключать интернет для подавления инакомыслия ежегодно обходится их странам в миллионы долларов» — вывод из исследования глобального экономического воздействия отключений интернета, опубликованного в начале января текущего года.
Казахстан
Казахстан вошел в первую тройку стран мира по ущербу, нанесённому экономике страны правительственными отключениями интернета в прошлом году, подсчитали исследователи, используя инструмент Netblocks Cost of Shutdown Tool. Ущерб для Казахстана составил $410,3 млн.
В основном это произошло из-за полного отключения интернета во время мирных протестов, которые переросли в насильственные беспорядки в январе 2022 года.
«После первоначального отключения мобильного интернета почти на целый день 4 января власти Казахстана ввели периодические отключения интернета в течение пяти дней, которые длились до 24 часов за раз», — говорится в исследовании.
Продолжительность недельных отключений «кровавого января», вместе с другими менее масштабными блокировками, составила 144 часа. Они затронули около 16 миллионов интернет-пользователей.
Узбекистан
Узбекистан также нанес себе серьёзный экономический ущерб: перебои в работе сети обошлись ему в $219,7 млн. Отчасти это произошло из-за того, что летом в автономном регионе Каракалпакстан на фоне фатальных беспорядков на несколько недель отключили интернет.
«Власти ввели отключение интернета в Каракалпакской области в июле в попытке предотвратить более широкое распространение информации о политических протестах и последовавших за ними репрессиях», — пишут соавторы исследования Сэмюэль Вудхэмс и Саймон Мильяно.
Этому также способствовали многомесячные блокировки социальных сетей, включая Twitter, которые правительство обвиняло в нарушении местных законов. Летом данные меры были сняты.
По подсчётам исследователей, перебои в Узбекистане продолжались в общей сложности 5630 часов.
Туркменистан
Туркменистан занял 10-е место в списке, отключения интернета обошлись ему в $29 млн. Туркменистан регулярно и постоянно блокирует бесчисленное количество сайтов. Поскольку население страны никогда не имело открытого доступа к интернету, экономика страны гораздо меньше зависит от сети, в сравнении с соседними государствами.
Таджикистан
Блокировка Интернета, введённая во время смертоносных протестов в автономной области ГБАО Таджикистана в мае, обошлась стране $в 2,1 млн. В Таджикистане плохой доступ в интернет отмечался на протяжении достаточно долгого времени.
Россия
По словам исследователей, самые серьёзные перебои с интернетом в 2022 году были в России. Общая длительность перебоев составила более 7 часов, что в результате принесло ущерб размеров в $21,59 млрд. Правительство заблокировало доступ к Instagram, Facebook и Twitter в марте после начала «спецоперации» в Украине.
В то время как ограничение доступа к Facebook и Twitter первоначально осуществлялось путем дросселирования интернета (искусственное уменьшение полосы пропускания), российские власти позже сделали этот запрет официальным, как часть более широкой кампании по цензуре сайтов, публикующих достоверную информацию о войне.
В ходе отключений были также зафиксированы нарушения прав человека: на мирные собрания и свободу прессы.
В глобальном масштабе предписанные правительствами отключения интернета обошлись примерно в $24 млрд 23 странам, которые были включены в исследование в связи с зафиксированным «крупным преднамеренным отключением интернета».
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