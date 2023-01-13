Отключения интернета со стороны властей наносят ущерб в миллиарды долларов

Отчет за 2022 год, проведенный компанией Top10VPN, оценивает общемировой ущерб правительственных отключений интернета в $24 млрд. Приведённые ниже показатели демонстрируют, что большинство стран столкнулось с такой проблемой за прошедший год.

Общие показатели

$23,79 млрд: экономический ущерб от отключений интернета в 2022 году, на 323% больше, чем в 2021 году;

114 крупных преднамеренных отключений интернета произошли в 23 странах;

Общее время правительственный отключений интернета составило 50 095 часов, что на 45% больше, чем в 2021 году; отключение интернета: 23 097 часов; блокировка социальных сетей: 26 865 часов;

710 миллионов человек пострадали от преднамеренных отключений интернета в 2022 году, что на 41% больше по сравнению с 2021 годом;

Twitter: самая блокируемая платформа социальных сетей, пострадавшая от 21 650 часов преднамеренных отключений, — на 56% больше, чем Instagram, и на 64% больше, чем Facebook;

Россия — страна с самым крупным экономическим ущербом ($21,59 млрд), за ней следуют Иран ($773 млн) и Казахстан ($410,7 млн);

Воздействие на права человека: 51% правительственных отключений интернета были связаны с дополнительными нарушениями прав человека, что на 30% меньше по сравнению с 2021 годом;

51% всех перебоев в работе интернета были также связаны с ограничениями свободы собраний.

Страновая специфика: Страны СНГ и Россия

«Привычка правительств стран Центральной Азии отключать интернет для подавления инакомыслия ежегодно обходится их странам в миллионы долларов» — вывод из исследования глобального экономического воздействия отключений интернета, опубликованного в начале января текущего года.

Казахстан

Казахстан вошел в первую тройку стран мира по ущербу, нанесённому экономике страны правительственными отключениями интернета в прошлом году, подсчитали исследователи, используя инструмент Netblocks Cost of Shutdown Tool. Ущерб для Казахстана составил $410,3 млн.

В основном это произошло из-за полного отключения интернета во время мирных протестов, которые переросли в насильственные беспорядки в январе 2022 года.

«После первоначального отключения мобильного интернета почти на целый день 4 января власти Казахстана ввели периодические отключения интернета в течение пяти дней, которые длились до 24 часов за раз», — говорится в исследовании.

Продолжительность недельных отключений «кровавого января», вместе с другими менее масштабными блокировками, составила 144 часа. Они затронули около 16 миллионов интернет-пользователей.

Узбекистан

Узбекистан также нанес себе серьёзный экономический ущерб: перебои в работе сети обошлись ему в $219,7 млн. Отчасти это произошло из-за того, что летом в автономном регионе Каракалпакстан на фоне фатальных беспорядков на несколько недель отключили интернет.

«Власти ввели отключение интернета в Каракалпакской области в июле в попытке предотвратить более широкое распространение информации о политических протестах и последовавших за ними репрессиях», — пишут соавторы исследования Сэмюэль Вудхэмс и Саймон Мильяно.

Этому также способствовали многомесячные блокировки социальных сетей, включая Twitter, которые правительство обвиняло в нарушении местных законов. Летом данные меры были сняты.

По подсчётам исследователей, перебои в Узбекистане продолжались в общей сложности 5630 часов.

Туркменистан

Туркменистан занял 10-е место в списке, отключения интернета обошлись ему в $29 млн. Туркменистан регулярно и постоянно блокирует бесчисленное количество сайтов. Поскольку население страны никогда не имело открытого доступа к интернету, экономика страны гораздо меньше зависит от сети, в сравнении с соседними государствами.

Таджикистан

Блокировка Интернета, введённая во время смертоносных протестов в автономной области ГБАО Таджикистана в мае, обошлась стране $в 2,1 млн. В Таджикистане плохой доступ в интернет отмечался на протяжении достаточно долгого времени.

Россия

По словам исследователей, самые серьёзные перебои с интернетом в 2022 году были в России. Общая длительность перебоев составила более 7 часов, что в результате принесло ущерб размеров в $21,59 млрд. Правительство заблокировало доступ к Instagram, Facebook и Twitter в марте после начала «спецоперации» в Украине.

В то время как ограничение доступа к Facebook и Twitter первоначально осуществлялось путем дросселирования интернета (искусственное уменьшение полосы пропускания), российские власти позже сделали этот запрет официальным, как часть более широкой кампании по цензуре сайтов, публикующих достоверную информацию о войне.

В ходе отключений были также зафиксированы нарушения прав человека: на мирные собрания и свободу прессы.

В глобальном масштабе предписанные правительствами отключения интернета обошлись примерно в $24 млрд 23 странам, которые были включены в исследование в связи с зафиксированным «крупным преднамеренным отключением интернета».