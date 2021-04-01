Сегодня запрещены: продажа гаджетов без российского софта и пополнение анонимных кошельков

1 апреля вступили в силу несколько важных законов, но мы уделим внимание двум, касающимся непосредственно цифровой отрасли.

Наиболее резонансный — закон о запрете продавать смартфоны и планшеты без российского ПО. Он обязывает предустанавливать на новые устройства приложения 16 классов. Изначально закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, но этот срок перенесли на 1 января 2021 года, а затем отложили еще на три месяца.

Закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты вступил в силу



Требование действует на распространяемые в РФ смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, системные блоки, имеющие операционную систему, а также Smart

TV.https://t.co/HLXaGuJFWM — Эхо Москвы (@EchoMskRu) April 1, 2021

С сегодняшнего дня на отдельные виды технически сложных товаров должны устанавливаться:

на смартфонах и планшетных компьютерах появится, в том числе, ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, Госуслуги, Kaspersky Internet Security;

в компьютерах (за исключением планшетных) появится программа «МойОфис Стандартный. Домашняя версия», а в телевизорах с цифровым блоком управления, имеющих возможность установки программ из магазинов приложений для операционных систем, на основе которых функционирует такое оборудование, — Wink, IVI, КиноПоиск, ОККО и т.д.

При этом на такие товары вместо российского может быть установлено ПО, произведенное в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.



Предварительно установленное ПО для доступа к информации на интернет-сайтах должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином и произведенной в РФ или других странах ЕАЭС. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года.



Накануне вступления в силу закона о предустановке «импортозамещённого» ПО случился скандал — владельцы смартфонов Samsung в Беларуси получили обновление, которое установило на их устройствах российские программы, причём объяснялось это решением российских, а не собственных властей. Позже компания пояснила, что руководствуется базовым принципом свободного внутреннего рынка в ЕАЭС и запрета на ограничение движение товара. Samsung просто посоветовал тем, кто не хочет пользоваться российскими программами, убрать их с «рабочего стола», поскольку удалить их невозможно (хотя некоторым умельцам это удалось).

А вот iPhone ничего заранее предустанавливать не стал. Пользователю просто предоставляется возможность выбрать вручную, какое приложение он хочет закачать. «Весь шаг можно пропустить, не загрузив ни одну программу. Для загрузки нужно ввести Apple ID», — поясняет канал iPhones.ru.

При этом россияне не готовы пользоваться российским софтом. Почти треть населения страны (28%), как сообщила CNews компания ESET, считают его некачественным, а 29% собираются удалить его из памяти устройства сразу после покупки.

Вторым вступившим в силу законом, касающимся цифровой среды, стал запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Пользователи сервисов «QIWI-Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других систем больше не смогут пополнять счета через платёжные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Сделать это можно будет только через привязанный к кошельку банковский счёт

С 1 апреля в России вступил запрет на пополнение наличными электронных кошельков анонимно — через терминалы и офисы операторов сотовой связи.



Теперь это можно сделать только с привязанного банковского счётаhttps://t.co/v9z8JErdQ9 — Стартапы и бизнес (@vcru) April 1, 2021

С инициативой усилить контроль за сферой электронных денег выступил Росфинмониторинг, напоминает РБК. Служба была заинтересована в том, чтобы устанавливать личности тех, кто использует подобные сервисы для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма.



Изначально поправки к закону приняли летом 2019 года, но участникам рынка дали 12 месяцев для адаптации бизнес-процессов, и вступить в силу запрет должен был в августе 2020 года. Перед этим к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной обратились из ассоциации банков «Россия» (АБР) с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок к закону. Банки указывали на сложности и риски реализации этого запрета из-за пандемии коронавируса, которые могут возникнуть как у кредитных организаций, так и у пользователей таких средств платежа, особенно карт социальной направленности.



В Банке России не поддерживали перенос сроков, указав, что время на реализацию указанных изменений с учетом срока вступления в силу является достаточным, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции.



В сентябре 2020 года ЦБ все же отсрочил запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков, новый срок был установлен на 1 апреля 2021 года.

«Тот случай, когда деанонимизация совершенно оправданна и всем на пользу, — считает депутат Антон Горелкин. — Ну, кроме преступников. Следующий этап — найти способ борьбы с так называемыми «дропами»: совсем не анонимными гражданами, которые соглашаются предоставлять свои счета и документы для черных дел. Иногда, кстати, даже не зная, на что они подписались».