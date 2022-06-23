Нужна юр.помощь?
Новости
23 June 2022

Предустановку российских магазинов приложений сделают обязательной

Такой законопроект был внесён кабинетом министров в Госдуму.

Правительство внесло в Госдуму законопроект №149602-8 «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“ и статью 10-6 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“». Им предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.

В отечественный магазин приложений предполагается загружать софт, включенный в перечень Минцифры, а на его создание не будут использоваться бюджетные средства, говорится в пояснительной записке.

Необходимость принятия законопроекта связана с санкционным давлением, неопределенностью с поставками оборудования и отключением от ИТ-инфраструктуры, отметили авторы законопроекта:

«Так, в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, AppStore), в связи с чем имеется риск прекращения их работы в Российской Федерации».

В документе также отмечается, что цель создания российского магазина приложений — обеспечение россиян привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия.

Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.

 

Запрет на продажу смартфонов и планшетов без российского ПО вступил в силу в апреле прошлого года. В числе обязательных программ значатся ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, Госуслуги, Kaspersky Internet Security.

 

После начала «спецоперации» в Украине App Store и Google Play удалили приложения многих российских компаний, попавших под западные санкции. Кроме того, платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России, из-за чего платежи в Google Play и App Store стали недоступны. Вслед за этим в России было объявлено о начале разработки нескольких магазинов приложений для устройств на Android. Одним из таких проектов занимается VK. В середине мая АНО «Цифровые платформы» открыла магазин приложений NashStore, позиционируемого как российская альтернатива Google Play. Также гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский запустил демоверсию магазина приложений RuMarket.

149-ФЗ импортозамещение 425-ФЗ закон о предустановке приложений лоббизм гаджеты 54-ФЗ магазины приложений Правительство России

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского софта
ФАС не поддержала внесение российских маркетплейсов в список обязательной предустановки
Госдума ввела штрафы за отказ предустанавливать российский софт
Samsung начал предустанавливать на смартфоны неудаляемые приложения «Яндекса»
Минэкономразвития раскритиковало закон об обязательной предустановке отечественного ПО
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности