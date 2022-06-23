Предустановку российских магазинов приложений сделают обязательной

Правительство внесло в Госдуму законопроект №149602-8 «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“ и статью 10-6 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“». Им предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.

В отечественный магазин приложений предполагается загружать софт, включенный в перечень Минцифры, а на его создание не будут использоваться бюджетные средства, говорится в пояснительной записке.



Необходимость принятия законопроекта связана с санкционным давлением, неопределенностью с поставками оборудования и отключением от ИТ-инфраструктуры, отметили авторы законопроекта:

«Так, в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, AppStore), в связи с чем имеется риск прекращения их работы в Российской Федерации».

В документе также отмечается, что цель создания российского магазина приложений — обеспечение россиян привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия.

Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.

Запрет на продажу смартфонов и планшетов без российского ПО вступил в силу в апреле прошлого года. В числе обязательных программ значатся ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, Госуслуги, Kaspersky Internet Security.

После начала «спецоперации» в Украине App Store и Google Play удалили приложения многих российских компаний, попавших под западные санкции. Кроме того, платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России, из-за чего платежи в Google Play и App Store стали недоступны. Вслед за этим в России было объявлено о начале разработки нескольких магазинов приложений для устройств на Android. Одним из таких проектов занимается VK. В середине мая АНО «Цифровые платформы» открыла магазин приложений NashStore, позиционируемого как российская альтернатива Google Play. Также гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский запустил демоверсию магазина приложений RuMarket.