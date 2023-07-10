Кого в июне преследовали за онлайн-высказывания: политики и активисты

Вашему внимания июньский дайджест о преследованиях россиян за высказывания в интернете или другую онлайн-деятельность. Как и в предыдущие разы, для вашего удосбства мы разбили дайджест на три части. Первая будет посвящена политикам, активистам и правозащитникам.

Административные наказания

В начале июня текущего года началось судебное рассмотрение дел екатеринбургского общества «Мемориал», и как итог:

по двум протоколам Ленинский районный суд города Екатеринбурга оштрафовал саму организацию на 300 тысяч рублей,

во второй половине июня к административной ответственности привлекли уже главу уральского «Мемориала» Алексея Мосина. Тот же суд признал его виновным в дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП), назначив ему штраф в размере 100 тыс. рублей.

Поводом стала фотография Мосина с антивоенным плакатом и текстовый комментарий на сайте «Уральского Мемориала». Сам глава организации утверждал, что снимок был сделан на согласованном митинге еще до начала «специальной военной операции» (СВО) России в Украине.



Напомним, в декабре 2021 года общероссийская организация «Мемориал» была ликвидирована по решению Верховного суда РФ по иску Генеральной прокуратуры. В феврале 2022 года тот же ВС РФ утвердил своё решение, отклонив апелляционную жалобу организации.

Активиста Сергея Веселова из Ивановской области арестовали на восемь суток по протоколу о нарушении правил организации публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Поводом стало видео, опубликованное 1 июня. В нем активист призвал поздравить «великого русского гражданина Алексея Анатольевича Навального с днем рождения».

За оскорбление Путина на пермского экс-депутата составят восьмой с начала «спецоперации» протокол. Полиция прислала оппозиционеру Константину Окуневу повестку с требованием явиться на составление протокола о распространении информации, оскорбляющей органы государственной власти (часть 5 статьи 20.1 КоАП). Это уже третий протокол об оскорблении Путина, который составляли на Окунева.



Он сообщил «7х7», что не знает, за что именно его хотят привлечь к ответственности на этот раз, но предполагает, что за один из новых постов в интернете. Ранее экс-депутат в соцсетях называл Путина «лжецом» и рассуждал о последствиях «путинизма» и «спецоперации».

Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности основателя «Российской ЛГБТ-сети» Игоря Кочеткова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.19.34 КоАП РФ. По сообщению Объединённой пресс-службы судов города:

«Гражданин Кочетков, включённый в реестр иностранных агентов под номером 306, распространил 21.03.2023 в 19.16 в Telegram информационный материал без указания на то, что этот материал произведен и распространен иностранным агентом Кочетковым И.В. либо касается деятельности иностранного агента Кочеткова. Данные действия привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации о её распространителе».

Суд назначил штраф в размере 30 000 рублей.

Суд в Иванове назначил наказание Анастасии Руденко по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Об этом адвокат написала в своем канале. Корреспонденту «7х7» Руденко заявила о нарушениях в ходе суда и намерении обжаловать решение.



Анастасия Руденко узнала об административном протоколе 11 мая. Поводом стали несколько постов, один из которых — о фильме «Навальный», который получил премию «Оскар». В каком из постов усмотрел «дискредитацию армии» суд, пока неизвестно.



В 2022 году Руденко выходила на пикет, чтобы ее мужа-десантника вернули из Украины. Вместе с предпринимателем Дмитрием Силиным она раздавала книги «1984» и открыла библиотеку имени Оруэлла.

На сооснователей «ОВД-Инфо» Даниила Бейлинсона и Григория Охотина составили протоколы из-за отсутствия маркировки «иноагента».



Хамовнический суд Москвы в конце июня рассмотрел дело Охотина, признал его виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Суд по Бейлинсону пройдёт в июле текущего года.



Минюст в сентябре 2021 года включил «ОВД-Инфо» в «реестр НОО, выполняющих функции иностранного агента».

В Благовещенске экс-депутата Сергея Труша оштрафовали на 1500 рублей за «демонстрацию нацистской символики». Он разместил в телеграм-канале «Благовещенск №1» видеоролик с пародией на песню Shaman — «Мы».



В ролике с YouTube-канала «Дед Архимед» (360 тысяч подписчиков), который разместил экс-депутат, Шаман сравнивается с мальчиком-нацистом из фильма «Кабаре». Фильм в свое время получил 8 наград «Оскар», а в 1988 году был показан в СССР. Именно кадры из «Кабаре», на которых изображена свастика, легли в основу обвинения.



«Это какой-то театр абсурда. Я был в шоке от представителя Фемиды и от того вердикта, который я получил», – прокомментировал решение суда Труш.



Ранее его оштрафовали на 30 000 рублей по статье о «дискредитации армии РФ».



С 2018 по 2020 год Сергей Труш был депутатом Законодательного собрания Амурской области от ЛДПР. Сам себя он причисляет к коммунистам.

Сыктывкарский городской суд оштрафовал депутата Госсовета Коми Виктора Воробьева на 60 тысяч рублей из-за отсутствия маркировок «иноагента» в официальных депутатских запросах (ст. 19.34 КоАП).



Речь идет о двух из четырех административных делах, которые поступили в суд в начале июня. Еще два дела должны были рассмотреть в конце июня. При этом несколько штрафов по данной статье могут привести к уголовной ответственности для депутата (ст. 330.1 УК) и отзыву мандата после вступления приговора в силу.



Депутатские запросы Воробьева касались действий мэра Печоры, деятельности экономической полиции и судебных приставов. Также народный избранник просил провести проверку относительно другого депутата, который, будучи бизнесменом, принимал участие в совещании о распределении льгот для бизнеса.



В конце мая стало известно о трех аналогичных протоколах в отношении члена фракции «Яблоко» в Мосгордуме Дарьи Бесединой. В среду суд постановил вернуть их Министерству юстиции.



Виктор Воробьев и Дарья Беседина — единственные в России депутаты c «иноагентским» статусом. Воробьева внесли в реестр СМИ-«иноагентов» 1 апреля 2022 года. Беседина пополнила список «иноагентов» 20 января.

Не удалось оспорить штраф в 30 000 рублей за «дискредитацию армии» челябинской правозащитнице Наталье Гусевой. Облсуд рассмотрел апелляцию и отказал пенсионерке в удовлетворении её жалобы. Активисты собирают деньги на уплату штрафа, о чём сообщила другая правозащитница — Валерия Приходкина.

Нижегородца Михаила Жарикова арестовали на 8 суток по статье об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Поводом для ареста послужили посты с призывами 4 июня участвовать в акции, посвященной дню рождения Алексея Навального, которые Жариков опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе штраф в 70 тыс. рублей гражданскому журналисту Ролану Османову по делу о «мелком хулиганстве».



По словам адвоката, поводом для возбуждения дела стал видеокомментарий Ролана Османова в Facebook о мобилизации в Крыму: «У меня мнение, лучше решить эту проблему другим способом, и не умирать, не убивать за этого царя или царька».

ЛГБТ-активистку Итиль Тёмную вызвали на составление протокола за отсутствие маркировки «иноагента». Она сообщила корреспонденту Avtozak LIVE, что ей прислали телеграмму с приглашением в Роскомнадзор. Из телеграммы следует, что внимание эксперта Майоровой привлекли два поста в телеграм-канале «Вопреки всему»: о мастурбации и прайде.



Сама активистка находится не в России и посещать ведомство не планирует:

«Я нахожусь в другой стране и не могу купить билеты. Если Роскомнадзор оплатит мне транспортные расходы, я обещаю подумать, хотя дата всё равно очень неудобная.



К счастью, есть шанс провести церемонию составления протокола без меня. Иначе было бы очень неловко их подводить».

Депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП РФ («Массовое распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях массового распространения»). Речь идёт о песне «Звезда и автомат» группы «Электрические партизаны» — этот трек Абдалкин разместил у себя во «ВКонтакте». Песня находится в списке материалов, признанных Минюстом России «экстремистскими».



Абдалкину назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 500 рублей.



Зимой Михаил Абдалкин снял видео, как смотрит послание Владимира Путина с лапшой на ушах. За это его оштрафовали на 150 000 рублей, признав виновным в «дискредитации» армии.

Активистка из Архангельска Юлия Железнякова выиграла суд у МВД о незаконном преследовании за размещение во «ВКонтакте» ссылки на петицию против мобилизации.



Суд первой инстанции оштрафовал Железнякову, однако областной суд отменил это решение — защита доказала, что протест против мобилизации не может «дискредитировать» армию, так как мобилизованные до зачисления в часть не являются военными. После этого Железнякова подала против МВД гражданский иск о компенсации морального вреда, причиненного преследованием. В пользу Железняковой с МВД будет взыскано 22,7 тысяч рублей.

Суд в Санкт-Петербурге прекратил дело о «дискредитации» армии против правозащитника Динара Идрисова, об этом он сам сообщил Avtozak LIVE. Протокол по статье о «дискредитации» армии на Идрисова составили в апреле этого года. Поводом для составления протокола стали публикации на заблокированной в России личной страницы правозащитника во «Вконтакте».

По мнению силовиков, Идрисов дискредитировал армию тремя публикациями с текстами об Одессе, военной цензуре и сравнением «спецоперации» с геноцидом украинцев. Суд первой инстанции прекратил дело Идрисова, однако представители МВД обжаловали такое решение. Теперь суд апелляционной инстанции утвердил решение нижестоящего суда.

Михаила Светова оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие плашек «иноагента» на личных страницах. Протокол составили за ролик, посвящённый смерти Сталина и трактовкам этого события. В суде адвокат Светова заявляла, что политик не признаёт данный статус, согласно решению ЕСПЧ он приравнен к званию «врага народа», а мониторить личные страницы на предмет наличия плашек закон не разрешает.

Краснодарская активистка и журналистка получила штраф из-за сторис с рисунком Маши Москалевой. Суд обязал Алипат Султанбегову выплатить 30 тыс. руб. Публикацию фото с рисунком тульской школьницы он признал дискредитацией армии (часть 1 статья 20.3.3 КоАП РФ).



Протокол на Султанбегову составили полицейские. Они задержали активистку 26 апреля. В мае Султанбегова получила уведомление о возбуждении уголовного дела о повторной «дискредитации» армии (статья 280.3 УК РФ). Поводом стало возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко на годовщину начала «спецоперации» в Украине. После этого активистка уехала из России.



Инцидент с рисунком «Нет <спецоперации>» произошёл в школе №9 в городе Ефремове Тульской области в апреле 2022 года. Отцу шестиклассницы Алексею Москалеву суд назначил два года колонии по статье о повторной «дискредитации» армии.

Елену Агафонову, доярку из тульского села, оштрафовали на 45 тысяч рублей за «дискредитацию армии». А месяцем ранее — признали иностранным агентом.



«Елена Агафонова помогала Алексею Москалеву, осужденному за повторную дискредитацию армии. Она была готова оформить над его дочкой Машей опеку до того, как ее забрала мать», – сообщает проект «Мягкая сила».

Политика и блогера Максима Каца оштрафовали из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» в телеграм-канале. Блогера признали виновным по административной статье 19.34 КоАП РФ. Точный размер штрафа неизвестен.

Уголовное преследование

В Армении силовики пришли домой и задержали фигурантку дела о военных «фейках» из Кирова Марию Роуз, которую ранее российские власти объявили в розыск. Вместе с ней в полицию отвезли ее малолетнего ребенка; спустя шесть часов их отпустили. Об этом Роуз сама рассказала «ОВД-Инфо».



В РФ Марию Роуз преследуют из-за антивоенных высказываний и постов о «спецоперации» России в Украину — на нее завели уголовные дела по статьям о военных «фейках» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Весной 2022 года ей назначили запрет определенных действий в качестве меры пресечения; в декабре стало известно, что женщина вместе с ребенком уехала из России. В мае текущего года Роуз объявили в федеральный розыск.



К сожалению, случай Марии — не единичный, и подобное происходит не только в Армении, но также в Казахстане, Кыргызстане, куда российские активисты уехали, спасаясь от преследования на родине. Один из ярких таких случаев произошёл с журналисткой из Бурятии Евгенией Балтатаровой, которой грозит депортация из Казахстана, а её заявление на получение политического убежища находится в непонятном статусе.



Мужа активистки — Ричарда Роуза — тоже преследуют из-за «антиспецоперационных» постов во «ВКонтакте». Мужчина находится под стражей с весны 2022 года. Сначала ему вменили статью о «фейках» про армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), а впоследствии добавили и статью об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). На одном из судов Роуз рассказал, что во время задержания силовики сильно его избили. Позже он написал другу, что в СИЗО ему угрожают физической расправой. В середине июня текущего года он признал свою вину на судебном заседании.

В Кыргызстане задержали бывшего пресс-секретаря движения «За права человека» россиянку Алену Крылову, на которую на родине заведено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Cкорее всего, ее ждет принудительная депортация в Россию.



По данным кыргызского онлайн-издания «Клооп», решением Первомайского районного суда Бишкека россиянку заключили под стражу до 4 июля, она будет содержаться в СИЗО-1. Адвокаты Крыловой рассказали, что их клиентка подала ходатайство на получение статуса беженца. И пока власти Кыргызстана не рассмотрят данный вопрос, по закону её нельзя выдворять из республики.



Sota пишет, что Крылова вместе с другими пятью активистами является фигуранткой дела «Левого сопротивления» — организации, признанной в РФ экстремистской.

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил административное дело в отношении бывшего доцента СПбГУ Михаила Белоусова, в действиях которого усмотрели «публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ).



Как сообщили в Объединённой пресс-службе городских судов, такое решение было принято в связи с истечением сроков давности. При этом в материалах проверки, поступивших из петербургского центра «Э» в районный отдел исполнения административного законодательства было указано, что Белоусов действительно нарушил требования КоАП РФ.



Но, к сожалению, поводов для радости в данном случае мало. Несмотря на то, что суд прекратил дело о дискредитации армии, в университет Белоусов не вернется. Об этом 4 июня заявили в СПбГУ. Вуз опубликовал ответ проректора по правовым вопросам Юрия Пенова, который сообщил, что приказ об увольнении Белоусова отменён не будет.



Кроме этого, в конце июня стало известно, что на него заведено уголовное дело «о реабилитации нацизма» (ст. 354.1 УК РФ). Причиной возбуждения уголовного дела стала речь доцента на заседании Студенческого совета СПбГУ 22 февраля 2022 года (видео этого выступления ранее распространяли провластные СМИ и паблики). На ней Белоусов «отрицал связи между расовой теорией Гитлера и ходом Великой Отечественной войны», сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Басманный районный суд Москвы арестовал бывших активистов движения «Весна» Евгения Затеева, Валентина Хорошенина, Яна Ксенжепольского, Анну Архипову и Павла Синельникова, а также члена территориальной избирательной комиссии Санкт-Петербурга Василия Неустроева по уголовному делу о создании «экстремистского сообщества» (часть 1 статьи 282.1 УК РФ).



Все шестеро арестованных будут содержаться в СИЗО до 5 августа 2023 года. Помимо статьи о создании «экстремистского сообщества», бывшим активистам вменяют «реабилитации нацизма» по предварительному сговору (часть 4 статьи 354.1 УК РФ).



Также Яну Ксенжепольскому вменяют «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил группой лиц по мотивам политической ненависти» (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) и «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, совершенные организованной группой» (часть 3 статьи 280.4 УК РФ).



Архиповой вменили те же статьи, что и Ксенжепольскому. Синельникова обвинили в создании «экстремистского сообщества», а Неустроеву вменили шесть статей, в том числе об организации «экстремистского сообщества» и распространении военных «фейков» (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).



В декабре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал «Весну» «экстремистской организацией». О признании движения «экстремистским» ходатайствовала прокуратура Санкт-Петербурга, по мнению которой деятельность организации направлена на «подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя». Ранее Минюст внёс движение в реестр «иностранных агентов».

Краснодарский краевой суд утвердил приговор автору YouTube-канала «Дикий десантник» Асхабали Алибекову: год и два месяца колонии строгого режима по делу о повторной «дискредитации российской армии» (ч. 1 ст. 280.3 УК). Об этом сообщила сотрудничающая с «ОВД-Инфо» адвокат Марина Дубровина, которая представляет интересы блогера. «Апелляция прошла стандартно», — прокомментировала Дубровина.



Поводом для уголовного преследования Алибекова стали его ролики об Украине и Путине. Прокурор запрашивал в качестве наказания для мужчины год и четыре месяца колонии строгого режима. Приморский районный суд Новороссийска огласил приговор в марте.



Ранее сторона защиты просила об особом порядке рассмотрения дела, так как блогер признал свою вину, но суд в этом отказал. Алибеков также рассказывал, что у него плохие условия содержания в СИЗО, где он находится с 9 сентября 2022 года.



В июле Алибекова оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации армии» (ст. 20.3.3 КоАП) из-за видео с одиночного пикета на городской площади. «Кавказ.Реалии» писали, что мужчину штрафовали по этой статье дважды, СК также указал в своем релизе о задержании Алибекова, что его привлекали к административной ответственности и в марте.

Силовики в пятый раз подряд задержали москвича Александра Крайчика – мужчину, которого с апреля преследуют за перевод в украинский благотворительный фонд 50 евро.



Внимание силовиков к Крайчику началось 21 апреля, когда к нему на работу пришел сотрудник ФСБ и изъял его телефон.



С 26 апреля, когда его сняли с самолета в Стамбул, Крайчика беспрерывно подвергают арестам по надуманным поводам за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Не смог выйти мужчина из спецприемника «Сахарово» и 10 июня: его увезли, так и не дав выйти за ворота.

Суд приговорил экс-главу штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) к 7,5 года колонии общего режима.



Гособвинение требовало назначить Чанышевой 12 лет колонии. Чанышева с ноября 2021 года находится в СИЗО. Женщине вменили три статьи Уголовного кодекса: призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организацию экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239). В совокупности ей грозило до 18 лет тюрьмы. Она не признала вину и назвала свое преследование политическим.

Владимиру Кара-Мурзе перестали приходить письма через систему ФСИН. При этом пустые бланки для ответов приходят, а письма не проходят цензуру.



«Это касается, в том числе, переписки с родственниками и друзьями. Мои письма (в обе стороны) регулярно «терялись» и раньше — но теперь это, похоже, приняло системный характер», – говорится в Твиттере политика.

Екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде Ширшикова обвиняют в «оправдании терроризма» из-за его поста об убийстве пропагандиста Владлена Татарского. Ширшиков последний, с кем общался журналист Эван Гершкович перед тем, как его задержали.

Михаила Светова оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие плашек «иноагента» на личных страницах. Протокол составили за ролик, посвящённый смерти Сталина и трактовкам этого события. В суде адвокат Светова заявляла, что политик не признаёт данный статус, согласно решению ЕСПЧ он приравнен к званию «врага народа», а мониторить личные страницы на предмет наличия плашек закон не разрешает.

Прокурор потребовал 11 лет колонии для бывшего главы барнаульского штаба Алексея Навального Вадима Останина (Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» «экстремистским» и запретил его деятельность в РФ). Об этом сообщила команда оппозиционера. Останина задержали в декабре 2021 года. Его обвиняют в участии в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК) и некоммерческой организации, посягающей на личность (ст. 239 УК).



Вадим Останин находится в СИЗО уже больше года. Он рассказывал, что следователи требовали от него признательные показания. «Кричали, матерились, требовали от меня рассказов о моём деле, обещали мне плохое отношение, если я всё не расскажу. Ещё где-то через неделю меня перевели в карцерное помещение», — говорил Останин.

Костромской суд заочно приговорил местного активиста Александра Зыкова к 5 годам лишения свободы за «военные фейки». Зыков обвиняется в публикации 6 постов во «Вконтакте», в которых он упоминал «антиспецоперационные» митинги в Амстердаме и Гааге, преступления против мирных жителей в Сумах и Буче, подрыв ТЭЦ, а также комментировал собственное уголовное дело. Вину он не признал.



По ч.2 ст.207.3 УК РФ ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы (минимальный срок по этой части статьи) и запрета администрировать сайты сроком на 3 года. Прокурор в прениях просил назначить Зыкову 9 лет лишения свободы.



25-летний Александр Зыков – сторонник Алексея Навального. Он возглавлял штабы Навального в Костроме и Саратове, участвовал в расследованиях коррупции и протестных акциях. После того, как сеть штабов Навального была признана в России экстремистской организацией, Зыков покинул страну. В сентябре прошлого года МВД объявило его в розыск.

Тяжелобольного жителя Калининградской области Игоря Барышникова осудили на 7,5 лет за «фейки» об армии РФ. Медики подозревают у мужчины рак, в брюшную полость ему установлен катетер. Адвокаты и близкие полагают, что, учитывая состояние здоровья Барышникова, пребывание в заключении для него равносильно смертной казни.





64-летний Игорь Барышников — пенсионер, инженер по образованию. Он родился и вырос в городе Советске Калининградской области. В регионе Барышников известен как оппозиционный активист. Его не раз задерживали на протестных митингах, штрафовали и даже пару раз отправляли в спецприемник отбывать административный арест. Участковый из Советска позже в своих показаниях рассказал, что Барышников состоял на профилактическом учете как «лицо, нарушающее общественный порядок в сфере массовых мероприятий», в связи с чем он регулярно посещал его для профилактических бесед.



В обвинительном заключении указано, что у активиста изъяли 15 самодельных плакатов с политическими лозунгами или высказываниями в поддержку Алексея Навального, книгу с названием «Нюрнбергский процесс» (автор не указан), Wi-Fi-роутер, два мобильных телефона, а также записную книжку с заметками, «направленными против действующей власти РФ».



По мнению следствия, Барышников совершил «тяжкое преступление против общественной безопасности». После начала специальной военной операции он опубликовал на своей странице в Facebook, на которую подписаны порядка 4 тыс. человек, около трех десятков постов с информацией о происходящем в Украине, расходящейся с данными официальных российских источников. Активист репостил видеозаписи или ссылки на репортажи различных иностранных изданий, где описывались события в Буче, Краматорске, Мариуполе, Одессе и Чернигове. Все эти публикации , по мнению силовиков, имели признаки преступления, поскольку он якобы знал, что информация ложная. При этом три публикации в соцсети, сделанные Барышниковым в тот же период, в полиции не посчитали фейковыми, а сочли просто порочащими действия армии РФ — ранее в августе 2022 года городской суд назначил ему административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

«ОВД-Инфо» запустил петицию с требованием не сажать Барышникова, поскольку тюрьма убьёт обоих: и его самого (он живёт с трубкой в животе и раком на ранней стадии), и его 96-летнюю парализованную мать, за которой больше некому будет ухаживать. Она — труженик тыла, но много лет не получала помощи от государства. Перед 9 мая силовики устроили у них обыск.

У защитницы умершего ростовского активиста силовики провели обыски по статье о «призывах к экстремизму».

Сотрудники ФСБ и Центра «Э» выбили кувалдой дверь к общественной защитнице Татьяне Спорышевой, представлявшей интересы погибшего в спецприёмнике Анатолия Березикова, и провели «обследование помещения» в связи с проверкой по статье о «призывах к экстремизму» (ч. 2 ст. 280 УК), выяснили корреспонденты «Первого отдела». Минимум 4 силовика изъяли технику у защитницы. Ей предъявили постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 2 июня. Никакого процессуального статуса у защитницы нет. Сейчас она на свободе.

МВД объявило в розыск главного редактора «Скат media» Льва Гяммера. Он был федеральным координатором движения «Весна» и координатором штаба Навального в Краснодаре.

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Первая часть июньского дайджеста получилась достаточно пёстрой по набору наказаний, хотя очевидно, что красной линией здесь снова проходит военная тема. Также стало гораздо больше штрафов за отсутствие «иноагентской» плашки, но особенно активно власти применяли этот репрессивный метод к блогерам и артистам, о чём мы расскажем во второй части дайджеста.