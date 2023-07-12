Кого в июне преследовали за онлайн-высказывания: знаменитости и блогеры

Продолжаем публиковать июньский дайджест преследований россиян за слова. Вторая часть посвящена людям творческих профессий: артистам, музыкантам, блогерам.

Административные наказания

Noize MC оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента». Речь идёт о двух постах на его странице в соцсети «ВКонтакте». Решение о взыскании с признанного в России иностранным агентом рэп-исполнителя Ивана Алексеева 30 тысяч рублей вынес Кузьминский районный суд Москвы.

Защита артиста настаивала на том, что сам Алексеев не распространял с хостинга информацию, и информация была лишь о концертах, данную информацию со странички, которую он создал, распространяла его менеджер Коровина, Алексеев не обязан следить за тем, кто и что распространяет не с его личной страницы «ВКонтакте», а с официального сообщества «Noize MC». Но судья Алёна Корнилова доводов защиты не приняла и наложила на исполнителя штраф в 30 000 рублей.

Минюст России включил Noize MC в реестр «иностранных агентов» в ноябре прошлого года.

Суд в Москве оштрафовал ведущую Татьяну Лазареву на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки «иноагента» в соцсетях.

Судья Тверского районного суда Алеся Орехова оштрафовала на 50 тысяч рублей поэта и музыканта Бориса Гребенщикова, признав его виновным по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статья 20.3.3 КоАП), сообщила «Медиазона».



Как стало известно во время заседания, протокол составили из-за интервью Гребенщикова израильскому «9 каналу», где музыкант назвал действия России в Украине «фашизмом». По версии полиции, артист «допустил высказывания негативного характера в адрес ВС РФ на территории Украины», и тем самым «дискредитировал армию».



Проверить Гребенщикова просил депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамазов — к материалам дела приобщен его запрос. Исследование высказываний артиста провели 29 марта 2023 года.



Представительница Гребенщикова сказала, что во время интервью артист «высказывал свое личное мнение, он не имеет доступа ни к каким каналам, тем более к "9 каналу"». Кроме того, по словам защиты, он предпринимает «все усилия к тому, чтобы материал был удален».



«Кроме того, данное интервью происходило в мае 2022 года и тогда же выложено на этом канале, поэтому Гребенщиков считает, что пропущен срок привлечения, который является трехмесячным и об этом заявляет в ходатайстве», — добавила представительница артиста.

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 40 тысяч рублей Даниила Дмитриева (рэпера Scally Milano) по статье о «дискредитации» армии.

«Исполнитель Дмитриев, находясь на сцене, в микрофон публично скандировал нехорошее, что расценивается как дискредитация использования Вооруженных сил РФ за пределами страны», — пишут в пресс-службе судов Петербурга.

Позже Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел административное дело по административному исковому заявлению прокурора о признании информации, размещенной в сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.



В обоснование иска указано, что в прокуратуру Василеостровского района поступило обращение гражданки Строгановой о признании музыкальных произведений Scally Milano «Lovv66 - CBD FLOW», «О», «ДВА», «Сделать это» запрещенными к распространению среди несовершеннолетних. По результатам мониторинга сети «Интернет» установлены сетевые ресурсы, на которых в свободном доступе размещены тексты песен и вышеуказанные музыкальные произведения Scally Milano. Всего 14 ссылок.



Экспертное заключение гласит, что тексты песен, предоставленные на исследование, размещены в открытом информационном пространстве и предназначены для публичного просмотра и прослушивания. Также заключением эксперта установлено, что в текстах песен имеется пропаганда употребления наркотических средств. В текстах песен выявлена информация, формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами. При этом, рассматривая текст песен как художественное произведение, в совокупности, автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков. Данная информация способна сформировать у читателя/слушателя песен желание сделать то же самое, повторить действия автора, а также сформировать позитивное отношение к торговле наркотическими средствами.



Суд требования административного истца удовлетворил. Вышеуказанные творения Даниила запрещены к распространению по 14 конкретным ссылкам.

Басманный районный суд Москвы назначил певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) штраф в 30 тысяч рублей по протоколу об отсутствии маркировки в публикациях (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда.



Согласно материалам административного дела, зачитанных судьей, поводом стало видео с Михаилом и Соней Шац, опубликованное в начале февраля. Представительница Роскомнадзора не смогла сказать, был ли удален ролик, однако утверждала, что он был выложен. Кроме того, сотрудница ведомства сообщила о новом протоколе на певицу — из-за постов в Telegram.

Вскоре на неё составили второй протокол всё по тому же поводу.

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал исполнителя Алишера Моргенштерна на 40 тысяч рублей по статье об отсутствии в публикациях маркировки «иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Поводом для протокола стали посты в телеграм-канале исполнителя. Среди них были записи «привет», «оч красивые фотки в инсту закинул посмотрите плиз» и «ура!».

За отсутствие «иноагентской» маркироки в соцсетях оштрафовали также писателя Дмитрия Быкова на 40 тысяч рублей. Сам писатель с прошлого года живет не в России, на суде его не было.



Решение о штрафе вынес судья Никулинского районного суда Михаил Максимов. Это уже второе административное наказание Быкова за отсутствие маркировки «иноагента». В первый раз писателя оштрафовали на 10 тысяч рублей в октябре 2022 года.

В московские суды поступили дела по статье об отсутствии «иноагентской» маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП) против политика Любови Соболь, ютуб-блогера Камикадзе Ди (Дмитрия Иванова), певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) и оппозиционного блогера Майкла Наки. Информацию об этом ОВД-Инфо нашел на сайтах судов.

Дела против Монеточки (уже новое) и Наки поступили в Басманный районный суд 20 июня. Их рассмотрение назначено на 1 августа.

Дело против Соболь поступило в Симоновский районный суд 19 июня; рассмотрение состоится 11 июля.

Дело Иванова поступило в Кунцевский районный суд также 20 июня. Дата рассмотрения пока не назначена.

Уголовное преследование

Депутат и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на предмет оправдания и пропаганды терроризма. Согласно обращению Елены Ямпольской, поводом для обращения в Генпрокуратуру стало интервью Веры Полозковой Михаилу Козыреву, которое вышло в эфире телеканала «Дождь».

В рамках программы ведущий спросил, выпила ли поэтесса шампанского, узнав о покушении на убийство писателя Захара Прилепина, которое произошло в поселке Пионерский Нижегородской области в начале мая. Вопрос был отсылкой на один из постов Полозковой в Twitter. Поэтесса ответила словами «максимум — пивко», пошутив, что до «шампанского не дотянули». Она также отметила, что не испытывает злорадства по поводу покушения на писателя, и назвала произошедшее ужасом, добавив, что не желает никому смерти.

«Такие циничные комментарии (содержащие признаки публичного оправдания террористического акта) представляются абсолютно неприемлемыми и аморальными», — написала Елена Ямпольская, попросив проверить высказывания Веры Полозковой на соответствие статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима автора телеграм-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова, обвиняемого в публикации в своем канале постов с критикой «спецоперации».

Ушакову вменили четыре статьи Уголовного кодекса: о военных «фейках» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК), оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и возбуждении ненависти (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ). Гособвинение просило для него девять лет колонии.

Хамовнический суд Москвы продлил арест театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Они пробудут под стражей минимум до 10 сентября.



Соответствующее ходатайство ранее направил Следственный комитет. Защита Беркович просила отпустить режиссера под залог в 1 млн руб. По словам адвоката Ксении Карпинской, во время содержания ее подзащитной под стражей состояние несовершеннолетней дочери Беркович резко ухудшилось. Защита намерена обжаловать продление ареста.



Суд удовлетворил ходатайство следствия, несмотря на выводы Российского официального центра судебной экспертизы при Минюсте, который признал, что «деструктологическую» экспертизу», легшую в основу уголовного дела, нельзя использовать как доказательство. Эксперты обнаружили в постановке героизацию «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) и «идеологию радикального феминизма». Центр при Минюсте пришел к выводу, что экспертиза ненаучна, а значит, не может быть признана экспертным заключением. Ведомство отметило, что в делах, связанных с терроризмом, проводятся лингвистические или комплексные психолого-лингвистические экспертизы.

Суды по снятию «иноагентского» статуса

Суд в Москве отклонил иск Земфиры, требовавшей исключить её из реестра иноагентов. Адвокат Земфиры Александр Передрук настаивал, что решение Минюста «носит дискриминационный характер» и нарушает право артистки на свободу выражения мнения.

Замоскворецкий суд Москвы оставил Семёна Слепакова в списке иноагентов. Ранее актёр и музыкант подавал иск к Минюсту. Тот был отклонён, Слепаков направлял апелляцию.

Суд признал распространение артистом мнений о решениях властей политической деятельностью.

Иные меры воздействия

Концерт группы «Звери» на Дворцовой площади в рамках Петербургского экономического форума отменили из-за «антиспецоперационной» позиции её солиста Романа Билыка.



По данным «ОВД-Инфо», выступление не состоялось из-за публикации преподавателя МГИК Юрия Кота, в которой он раскритиковал Билыка. В своей публикации Кот также обвинил солиста «Зверей» в том, что группа не выступает в Крыму.

Во Владивостоке отменили концерт группы Animal Jazz. Поводом для отмены концерта послужил донос общественников организации «Зов народа» в Минюст. Они потребовали проверить группу на предмет деятельности иностранных агентов, так как музыканты пели песни украинской группы «Океан Эльзы» и назвали Россию «абьюзером».

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Здесь сразу бросается в глаза, как интенсивно власти стали применять закон об «иноагентах», особенно в отношении популярных артистов. Происходит именно то, о чём предупреждали правозащитники — законодательство «об иностранных агентах» стало очередным репрессивным способом давления на творческих людей, чья политическая позиция не совпадает с официальной. Совсем не обязательно открыто критиковать «спецоперацию» и не соглашаться с политическим вектором Кремля, достаточно даже просто вполне деликатно один раз высказаться в соцсетях, чтоб вас внесли в реестр «иноагентов» и потом уже никогда больше не «отпускали с миром».

В третьей части мы расскажем про обычных россиян, которые не столь публичны, поэтому их имена не всегда долго держатся в ленте новостей.

Первая часть: «Кого в июне преследовали за онлайн-высказывания: политики и активисты»