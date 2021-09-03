Readovka: Приставы потребовали у Роскомнадзора заблокировать семь статей, по которым не было никаких исков

Роскомнадзор вынес из реестра запрещённых сайтов заблокированную судебными приставами ссылку на старый сайт интернет-издания Readovka:
reestr.rublacklist.net/record/3575366
Напомним, надзорное ведомство в конце августа текущего года по требованию судебных приставов заблокировало readovka.ru в связи с иском депутата Госдумы Дмитрия Саблина, которому не понравился материал «Контроль над крупнейшим пакетом акций „Совхоза имени Ленина“ оказался непосредственно у депутата Госдумы Дмитрия Саблина». Изданию пришлось переехать на другой домен и написать опровержение статьи (мы смогли найти копию, которая осталась в «Архиве Интернета»), однако проблемы после этого не исчезли.
С нами связалась редакция Readovka и рассказала подробности своей борьбы с цензурой. Оказывается, приставы потребовали удалить не только эту, а ещё семь статей:
Абсурдность ситуации в том, что ни одна из них не фигурирует в иске, опираясь на который судебные приставы приняли решение заблокировать сразу весь сайт. После консультации с юристами издание решило удалить запрашиваемые материалы.
Также, как поясняет редакция в своём Telegram, блокировка произошла после того, как подмосковные приставы пригрозили РКН возбуждением дела против ведомства за неисполнение их требований. «Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится», — говорится в сообщении.
Происходящие с Readovka события вряд ли можно охарактеризовать словом «законность», поскольку даже те абсурдные нормы, которыми регламентируется российское блокировочное законодательство, не подразумевают такого механизма ограничения доступа к запрещённым материалам — по вышеупомянутым публикациям не было вынесено ни одного судебного решения об их запрете, а значит любая их блокировка незаконна. Всё это носит черты откровенного произвола и давления на СМИ.
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