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3 сентября 2021

Readovka: Приставы потребовали у Роскомнадзора заблокировать семь статей, по которым не было никаких исков

Изданию пришлось снять эти публикации с сайта, после чего он был вынесен из реестра запрещённых, однако удалённые материалы всё ещё можно найти в Архиве Интернета.

Роскомнадзор вынес из реестра запрещённых сайтов заблокированную судебными приставами ссылку на старый сайт интернет-издания Readovka:

reestr.rublacklist.net/record/3575366

 

Напомним, надзорное ведомство в конце августа текущего года по требованию судебных приставов заблокировало readovka.ru в связи с иском депутата Госдумы Дмитрия Саблина, которому не понравился материал «Контроль над крупнейшим пакетом акций „Совхоза имени Ленина“ оказался непосредственно у депутата Госдумы Дмитрия Саблина». Изданию пришлось переехать на другой домен и написать опровержение статьи (мы смогли найти копию, которая осталась в «Архиве Интернета»), однако проблемы после этого не исчезли.

 

С нами связалась редакция Readovka и рассказала подробности своей борьбы с цензурой. Оказывается, приставы потребовали удалить не только эту, а ещё семь статей:

  • «Депутат Дмитрий Саблин пытается через подконтрольный суд удалить публикацию Readovka» (ссылка недоступна, но копия статьи в Вебархиве)
  • «Лакомый совхоз» (url, Вебархив)
  • «Акционеры Совхоза имени Ленина столкнулись с давлением со стороны рейдеров» (url, Вебархив)
  • «От патриотического воспитания до рейдерства. Кому принадлежит земля Подмосковья?» (url, Вебархив)
  • «Большинство акций Павла Грудинина оказались под контролем рейдеров» (url, Вебархив)
  • «Коммунисты просят нового Генпрокурора проверить деятельность депутата Дмитрия Саблина» (url, Вебархив)
  • «Представьте, что вы попали в пещеру к каннибалу. Чего от него вы можете ожидать?» (url, Вебархив)

 

Абсурдность ситуации в том, что ни одна из них не фигурирует в иске, опираясь на который судебные приставы приняли решение заблокировать сразу весь сайт. После консультации с юристами издание решило удалить запрашиваемые материалы.

Также, как поясняет редакция в своём Telegram, блокировка произошла после того, как подмосковные приставы пригрозили РКН возбуждением дела против ведомства за неисполнение их требований. «Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится», — говорится в сообщении.

Происходящие с Readovka события вряд ли можно охарактеризовать словом «законность», поскольку даже те абсурдные нормы, которыми регламентируется российское блокировочное законодательство, не подразумевают такого механизма ограничения доступа к запрещённым материалам — по вышеупомянутым публикациям не было вынесено ни одного судебного решения об их запрете, а значит любая их блокировка незаконна. Всё это носит черты откровенного произвола и давления на СМИ.

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