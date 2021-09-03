Readovka: Приставы потребовали у Роскомнадзора заблокировать семь статей, по которым не было никаких исков

Роскомнадзор вынес из реестра запрещённых сайтов заблокированную судебными приставами ссылку на старый сайт интернет-издания Readovka:

reestr.rublacklist.net/record/3575366

Напомним, надзорное ведомство в конце августа текущего года по требованию судебных приставов заблокировало readovka.ru в связи с иском депутата Госдумы Дмитрия Саблина, которому не понравился материал «Контроль над крупнейшим пакетом акций „Совхоза имени Ленина“ оказался непосредственно у депутата Госдумы Дмитрия Саблина». Изданию пришлось переехать на другой домен и написать опровержение статьи (мы смогли найти копию, которая осталась в «Архиве Интернета»), однако проблемы после этого не исчезли.

С нами связалась редакция Readovka и рассказала подробности своей борьбы с цензурой. Оказывается, приставы потребовали удалить не только эту, а ещё семь статей:

«Депутат Дмитрий Саблин пытается через подконтрольный суд удалить публикацию Readovka» (ссылка недоступна, но копия статьи в Вебархиве)

«Лакомый совхоз» (url, Вебархив)

«Акционеры Совхоза имени Ленина столкнулись с давлением со стороны рейдеров» (url, Вебархив)

«От патриотического воспитания до рейдерства. Кому принадлежит земля Подмосковья?» (url, Вебархив)

«Большинство акций Павла Грудинина оказались под контролем рейдеров» (url, Вебархив)

«Коммунисты просят нового Генпрокурора проверить деятельность депутата Дмитрия Саблина» (url, Вебархив)

«Представьте, что вы попали в пещеру к каннибалу. Чего от него вы можете ожидать?» (url, Вебархив)

Абсурдность ситуации в том, что ни одна из них не фигурирует в иске, опираясь на который судебные приставы приняли решение заблокировать сразу весь сайт. После консультации с юристами издание решило удалить запрашиваемые материалы.



Также, как поясняет редакция в своём Telegram, блокировка произошла после того, как подмосковные приставы пригрозили РКН возбуждением дела против ведомства за неисполнение их требований. «Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится», — говорится в сообщении.



Происходящие с Readovka события вряд ли можно охарактеризовать словом «законность», поскольку даже те абсурдные нормы, которыми регламентируется российское блокировочное законодательство, не подразумевают такого механизма ограничения доступа к запрещённым материалам — по вышеупомянутым публикациям не было вынесено ни одного судебного решения об их запрете, а значит любая их блокировка незаконна. Всё это носит черты откровенного произвола и давления на СМИ.