28 января состоится международная конференция Privacy Day 2022

28 января 2022 года, в Международный день защиты персональных данных, пройдет четвертая тематическая конференция Privacy Day 2022.

Главная тема конференции 2022 года — сбор биометрических данных для бизнес-процессов, для госуслуг и в образовательных учреждениях.

В конференции Privacy Day 2022 примут участие ведущие специалисты в области прайваси из России, стран СНГ, США и Западной Европы. В связи с эпидемиологической обстановкой выбран смешанный формат мероприятия. Эксперты и гости записываются, преимущественно, в студии или посредством видеосвязи, а для зрителей организована трансляция на YouTube.

Программа Privacy Day 2022 поделена на три тематических блока, каждый из которых по-своему рассмотрит актуальные проблемы и тренды, такие как:

использование персональных данных несовершеннолетних граждан, в т.ч. биометрических, а также их агрегация, слияния, риски утечек и перспективы построения цифрового рейтинга;

новые условия и возможности работы с биометрическими персональными данным для бизнеса, новая государственная политика в области биометрии и госмонополия в ней;

технологические тенденции в сфере приватности и доступа к информации, нашумевшие события в сфере Privacy Tech в 2021-2022 годах.

В Москве вовсю разворачивается биометрическая идентификация несовершеннолетних: по некоторым данным уже в 2022 году школы будут оснащены соответствующими системами. И это на фоне того, что уже 10 лет в столице используют системы сбора и анализа цифровых следов школьников, такие как, МЭШ.

Можно ли использовать биометрические системы в школах по закону и вне его? Зачем в московских учреждениях дополнительного образования установлены устройства с распознаванием лиц? Будет ли информация из этих систем агрегироваться с данными систем МЭШ и «Москвёнок»? Станут ли огромные базы с портофолио детей целью для взломов, платформой для исследования и маркетинга или началом цифрового рейтинга? Есть ли у детей и родителей выбор?

Эти вопросы обсудят юристы по персональным данным, представители родительского сообщества, эксперты по Big Data и анализу цифровых следов, а также ученые в сфере образования.

«Цена лица. Биометрическая идентификация в бизнес-процессах» - основная тема обсуждения юристов и специалистов по персональным данным из России и других стран.

Готово ли общество и компании к переходу на биометрию как на основной, и возможно единственный, способ идентификации и аутентификации? Как по новым правилам будет работать бизнес, который не сможет проводить верификацию людей по сканам документов? Каковы причины и последствия перевода ЕБС в статус ГИС и ограничений для иностранных компаний по работы с биометрией россиян? Какие издержки это принесет бизнесу и риски для общества?

Об этом поговорят спикеры бизнес-трека конференции Privacy Day 2022.

Эксперты технического трека обсудят важные темы в сфере прайваси и доступа к информации за 2021-2022 года:

блокировка Tor в России,

казахстанские шатдауны,

глобальные скандалы с распространением шпионского ПО и общественный резонанс.

На вопросы ответят представители TOR, Access Now и технические специалисты из Казахстана. Может ли сегодня существовать свобода слова и распространения информации без стабильного интернета, удержится ли тренд на приватность, давая возможности роста для проектов в области Privacy Tech, какие технологии ждут нас завтра - все это обсудим с экспертами отрасли, а также презентуем проекты выпускников Privacy Accelerator третьего набора.

Российская конференция о приватности и защите персональных данных - это одно из множества глобальных мероприятий, которые в этот день проводят специалисты и энтузиасты в области защиты данных по всему миру. День защиты данных отмечают с 2007 года. Под датой 28 января он закреплен в национальных календарях многих стран. Конференция в Москве призвана поддержать общемировое движение и дать российским специалистам площадку для дискуссий и нетворкинга.

Трансляция конференции бесплатна и доступна для всех пользователей онлайн без дополнительной регистрации и сбора персональных данных.

В 2021 году конференция проходила также онлайн и собрала спикеров из России, США, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь.



ГДЕ И КОГДА:

Конференция в формате онлайн

28 января 2022 года

Начало в 11.00 (Мск GMT+3)





ОРГАНИЗАТОРЫ:

Privacy Day 2022 проводится "Роскомсвободой" совместно с Digital Rights Center и Privacy Accelerator.