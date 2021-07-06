Верховный суд оставил в силе приговор Светлане Прокопьевой за «оправдание терроризма»

Верховный суд в кассации оставил в силе приговор журналистке Светлане Прокопьевой, которую оштрафовали на 500 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщает Центр защиты прав СМИ, а также сама журналистка в своём Facebook.

Напомним, как раз год назад псковскую журналистку суд оштрафовал на 500 тысяч рублей из-за того, что она в эфире «Эхо Москвы в Пскове», рассуждая о мотивах Жлобицкого, подорвавшегося в архангельском УФСБ, сказала, что государство само подталкивает молодых людей к радикальным действиям. Осенью 2019 года Прокопьевой предъявили обвинение, и несколько десятков изданий в знак солидарности с журналисткой опубликовали отрывок из ее эфира на радиостанции. Делу псковской журналистки посвящена отдельная страница в Wikipedia. Ранее в защиту Прокопьевой выступили многие общественные деятели, представители гражданского общества, а также её коллеги — журналисты. Прокуратура требовала 6 лет реального срока.

В апреле текущего года адвокат журналистки Тумас Микасян направил кассационную жалобу на этот вердикт в Верховный суд России. «Мы решили пройти и эту инстанцию, поскольку в УПК были внесены изменения, которые установили сроки для подачи кассационных жалоб, а значит, ЕСПЧ может счесть кассацию эффективным средством защиты, которое необходимо использовать перед подачей жалобы в межгосударственную инстанцию», — написала тогда Прокопьева в своём Facebook.

После сегодняшнего суда журналистка в интервью «Север.Реалиям» сказала, что суд выглядел «как чистая формальность»:

«Прокурор говорил совершенно формальные слова и фразы, которые не касались сути дела. „Эксперты всё прогнозировали, решения обоснованы, доводы защиты надуманы“ — вот это всё. Суд нас выслушал, не задал ни одного вопроса, ушёл посовещаться, — и оставил приговор в силе. В принципе, мы этого и ждали. Ничего нового и неожиданного. Посмотрим, что будет написано в тексте решения».

Журналистка отметила, что продолжит оспаривать решение вплоть до Европейского суда по правам человека.