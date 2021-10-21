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21 октября 2021

Из-за лайков и подписок на ФБК прокуратура уволила шестерых сотрудников

Как информирует Baza, масштабную проверку соцсетей своих работников прокуратура устроила в Московской области.

В Подмосковье из-за лайков и подписок на Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) уволили шесть сотрудников прокуратуры, сообщает телеграм-канал Baza. По данным паблика, в ведомстве недавно устроили масштабную проверку соцсетей своих работников.

Проверяющих интересовали подписки и лайки «враждебным» России организациям, прежде всего ФБК. 
Среди уволенных — заместитель Лыткаринского прокурора, сотрудник канцелярии 7-го управления, сотрудник Организационно-контрольного управления и ещё несколько других.

В мае стало известно об увольнении сотрудников столичного метро после утечки данных зарегистрированных на сайте «Свободу Навальному». В августе, впрочем, по решению суда метрополитен вернул на работу 10 человек.

«Репутационные риски очевидны: крупное московское предприятие проводит необоснованные массовые сокращения людей, многие из которых проработали не один год», — заявлял тогда в разговоре с РБК президент Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко.

 

О том, как обезопасить себя в соцсетях, читайте в наших карточках.

 

соцсети цензура ФБК Московская область прокуратура лайки подписки

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