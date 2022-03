ProtonMail не уйдёт из России

ProtonMail остаётся в России. Об этом сервис сообщил «Роскомсвободе» в своём официальном письме:

«Мы внимательно следим за всем, что происходит в Украине, России и Беларуси, – пишет компания. – Мы хотим предложить бесплатную подписку на наши продукты, чтобы помочь людям, затронутым [этой] ситуацией, оставаться в безопасности в Интернете и скрывать своё местоположение при получении информации».

Бесплатная подписка на сервисы ProtonMail работает уже давно, но в сложившейся ситуации её актуальность только возросла.

Компания уделяет большое внимание своей миссии по обеспечению конфиденциальности и безопасности онлайн-сервисов. «Мы боремся за права человека и предоставляем совершенно бесплатные, конфиденциальные и безопасные услуги электронной почты и VPN со сквозным шифрованием. Мы финансировали кампанию по борьбе Гонконга за свободу, „Хартию97“ и, недавно, „Репортеров без границ“. Мы публично заявили о своей поддержке Украины и делаем пожертвования и помощь людям в пострадавших районах», – говорится в письме ProtonMail.

Similarly, we're extending this to subscribers in Russia and Belarus who are impacted by sanctions. We know many of you are using Proton to avoid censorship and surveillance and we're here to support you also during this difficult time:https://t.co/I3UTSPUk2A