ProtonMail не уйдёт из России

ProtonMail остаётся в России. Об этом сервис сообщил «Роскомсвободе» в своём официальном письме:

«Многие компании объявили, что больше не будут обслуживать российских клиентов. Однако миссия Proton состоит в том, чтобы защищать онлайн-свободу в любой точке мира, поэтому мы по-прежнему намерены как можно дольше обеспечивать свободный поток информации в России».

«Мы внимательно следим за всем, что происходит в Украине, России и Беларуси, – пишет компания. – Мы хотим предложить бесплатную подписку на наши продукты, чтобы помочь людям, затронутым [этой] ситуацией, оставаться в безопасности в Интернете и скрывать своё местоположение при получении информации».

Бесплатная подписка на сервисы ProtonMail работает уже давно, но в сложившейся ситуации её актуальность только возросла.

Компания уделяет большое внимание своей миссии по обеспечению конфиденциальности и безопасности онлайн-сервисов. «Мы боремся за права человека и предоставляем совершенно бесплатные, конфиденциальные и безопасные услуги электронной почты и VPN со сквозным шифрованием. Мы финансировали кампанию по борьбе Гонконга за свободу, „Хартию97“ и, недавно, „Репортеров без границ“. Мы публично заявили о своей поддержке Украины и делаем пожертвования и помощь людям в пострадавших районах», – говорится в письме ProtonMail.

Similarly, we're extending this to subscribers in Russia and Belarus who are impacted by sanctions. We know many of you are using Proton to avoid censorship and surveillance and we're here to support you also during this difficult time:https://t.co/I3UTSPUk2A — ProtonMail (@ProtonMail) March 1, 2022

Many companies have announced they will no longer serve Russian customers. Proton's mission, however, is to defend online freedom anywhere in the world, so we remain committed to ensuring the free flow of information in Russia for as long as possible. — ProtonMail (@ProtonMail) March 8, 2022

ProtonMail также предлагает всем подписчикам «Роскомсвободы» зарегистрироваться на его сервисах, чтобы получить доступ к использованию безопасных и приватных продуктов компании, что может стать ключевым моментом в поддержке свободного потока информации и онлайн-свобод в районах, затронутых катастрофами гуманитарного характера.

Мы высоко ценим деятельность ProtonMail и поддерживаем приверженность компании принципам свободного обмена информацией, права на конфиденциальность, приватность и безопасного общения в Интернете. «Роскомсвобода» готова к сотрудничеству с ProtonMail, и мы надеемся, что это принесёт большую пользу не только российским пользователям интернета, но и жителям других стран.

Напомним, ранее «Роскомсвобода» выступила с заявлением против санкций иностранных IT-компаний в отношении обычных российских пользователей, поскольку это не остановит военных действий на территории Украины, но наоборот поможет цензуре и ограничить россиянам возможность получать объективную информацию. Исключение жителей РФ из глобальной Сети лишает достоверной внешней информации и в долгосрочной перспективе станет препятствием для мирного разрешения гуманитарного кризиса.