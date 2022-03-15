Нужна юр.помощь?
Аналитика
15 марта 2022

ProtonMail не уйдёт из России

Компания считает важным, чтоб пользователи оставались в безопасности, а также получали доступ к заблокированным по политическим мотивам средствам массовой информации.
Pixabay / MT

ProtonMail остаётся в России. Об этом сервис сообщил «Роскомсвободе» в своём официальном письме:

«Многие компании объявили, что больше не будут обслуживать российских клиентов. Однако миссия Proton состоит в том, чтобы защищать онлайн-свободу в любой точке мира, поэтому мы по-прежнему намерены как можно дольше обеспечивать свободный поток информации в России».

«Мы внимательно следим за всем, что происходит в Украине, России и Беларуси, – пишет компания. – Мы хотим предложить бесплатную подписку на наши продукты, чтобы помочь людям, затронутым [этой] ситуацией, оставаться в безопасности в Интернете и скрывать своё местоположение при получении информации».

Бесплатная подписка на сервисы ProtonMail работает уже давно, но в сложившейся ситуации её актуальность только возросла.

Компания уделяет большое внимание своей миссии по обеспечению конфиденциальности и безопасности онлайн-сервисов. «Мы боремся за права человека и предоставляем совершенно бесплатные, конфиденциальные и безопасные услуги электронной почты и VPN со сквозным шифрованием. Мы финансировали кампанию по борьбе Гонконга за свободу, „Хартию97“ и, недавно, „Репортеров без границ“. Мы публично заявили о своей поддержке Украины и делаем пожертвования и помощь людям в пострадавших районах», – говорится в письме ProtonMail.

 

 

 

ProtonMail также предлагает всем подписчикам «Роскомсвободы» зарегистрироваться на его сервисах, чтобы получить доступ к использованию безопасных и приватных продуктов компании, что может стать ключевым моментом в поддержке свободного потока информации и онлайн-свобод в районах, затронутых катастрофами гуманитарного характера.

Мы высоко ценим деятельность ProtonMail и поддерживаем приверженность компании принципам свободного обмена информацией, права на конфиденциальность, приватность и безопасного общения в Интернете. «Роскомсвобода» готова к сотрудничеству с ProtonMail, и мы надеемся, что это принесёт большую пользу не только российским пользователям интернета, но и жителям других стран.

 

Напомним, ранее «Роскомсвобода» выступила с заявлением против санкций иностранных IT-компаний в отношении обычных российских пользователей, поскольку это не остановит военных действий на территории Украины, но наоборот поможет цензуре и ограничить россиянам возможность получать объективную информацию. Исключение жителей РФ из глобальной Сети лишает достоверной внешней информации и в долгосрочной перспективе станет препятствием для мирного разрешения гуманитарного кризиса.

цензура Беларусь анонимность конфиденциальность Украина обход блокировки свободный доступ санкции ProtonMail ProtonVPN

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Роскомсвобода запустила VPN-маркетплейс
Американская компания, оборудование которой служило для блокировок в Беларуси, расторгла сделку
Шатдаун в Беларуси продолжается, активисты предлагают антицензурные инструменты
Россия заблокировала украинские сайты на территории Белоруссии
Украинские силовики потребовали у App Store и Google Play заблокировать «ВКонтакте»
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности