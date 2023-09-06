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6 September 2023

Сенатор попросил Роскомнадзор проверить VPN-сервисы

В случае выявления нарушений ведомство может их заблокировать.

Сенатор Артём Шейкин обратился в Роскомнадзор (РКН) с просьбой проверить, как VPN-сервисы в магазине приложений RuStore выполняют российское законодательство. Он также попросил заблокировать их в случае необходимости.

Шейкин написал, что сейчас в RuStore представлено более 100 таких программ, которые пользователи могут скачать беспрепятственно. По его мнению, некоторые VPN-сервисы могут использоваться для «нарушения установленных запретов, для обхода судебных решений, блокировок Роскомнадзора и получения доступа к запрещённому контенту».

«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов. <...> Но те, кто пользуется VPN-сервисами, не до конца осознают или попросту не знают о рисках для их цифровой безопасности. Большинство создателей таких сервисов собирают персональные данные и историю активности пользователей, после чего могут их передавать третьим лицам», — прокомментировал новость депутат Александр Хинштейн.

 

👉 Нужен ли мне VPN-сервис и как его выбрать?

 

Ранее Шейкин заявил, что в России появилась необходимость создать аналог «китайского файрвола», который будет блокировать доступ к нежелательным сайтам, в том числе к VPN-сервисам. В качестве примера он привёл «Википедию», ставшую, по его утверждению, информационным оружием западных стран. 

 

👉 «Цензура за Великой стеной сложнее российской — можно полагаться на китайские инструменты по её обходу»

 

На этой неделе Минцифры выложило на общественное обсуждение проект постановления кабмина, который расширяет полномочия Роскомнадзора, позволяя ему блокировать «информацию о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

До 15 сентября идёт этап открытого общественного обсуждения этого документа. Оставить свои замечания по нему можно по ссылке.

 

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