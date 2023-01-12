«Система срабатывает автоматически, никто ни в чём не разбирается»

«При помощи системы распознавания меня задерживали дважды, 23 и 30 сентября 2022 года. Происходило это утром, я шёл на работу. Всё было «по классике»: спустился по эскалатору, не успел дождаться поезда, как ко мне подошли сотрудники полиции. Я понял, что они проверят документы, потом задержат. Полицейские посмотрели в планшет, затем на меня. Устройство не скрывали, так что я разглядел на нём свою фотографию из социальных сетей. 30-го сентября между нами произошёл примерно следующий диалог:

- «Сфера» сработала? — спросил я.

- Да, сработала «Сфера». Имели опыт? — ответили полицейские.

- Да.

- Понятно. Пройдёмте с нами.

Мы прошли в опорный пункт (ОП) полиции при метро. Я не спрашивал, на каком основании сработала «Сфера», потому что понимал, что полицейские и сами не знают. Они стали звонить руководству и спрашивать, что со мной делать. Минут через 20 на меня надели наручники и в таком виде провезли по метро в ОП другой станции. Там я ждал оперативников из ОВД. «Мы вас задержим, доставим в ОВД, там вам всё предъявят», — сказали мне.

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В ОВД меня отвезли на автомобиле. Там меня знали по задержаниям 2021 года (ст. 20 КоАП), мы даже поговорили, как говорится, ни о чём. Полицейские не смогли объяснить мне, что происходит, потому что и сами ничего не знали. Потом меня отвезли в другое ОВД.

Дежурные в ОВД бывают разные. Одни не разговаривают с тобой, другие наоборот. В этом, втором ОВД мне сказали, что я буду находиться здесь, пока руководство не скажет, что меня можно отпустить.

Мои товарищи стали звонить в ОВД, им ответили, что я «политический», то есть задержан по политическому делу (я участвовал в митингах и организовывал их). Это интересно, потому что обычно про это так прямо не говорят. Если бы журналист позвонил тогда и записал, вообще получилось бы здорово.

Мне было понятно, что пока мероприятие на Красной площади не знакончится, я буду находиться в полиции. Когда меня отпускали (часа через 3-4 после задержания), мне выдали предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений». Это частая практика для обоснования задержаний, но в реальности это просто бумажка, которую можно выкинуть и всё.

В другой раз всё было примерно так же: задержали в метро, долго сидел в ОВД, отпустили без протокола. Разве что сказали ещё, что проводят операцию под названием «Мобилизация». Думаю, что это просто основание, без особого смысла. В ОВД просидел так же, там вообще ничего не говорили, просто открыли решётку и сказали, что свободен.

Полицейские (не только в метро, но и часто даже в ОВД) не понимают, за что задерживают людей. Кто работал с «политическими», те ещё что-то знают, кто нет — они вообще не в теме.

В дни праздников и мероприятий патриотического толка стараюсь не заходить в метро. Система срабатывает автоматически, реагируя на тебя, никто ни в чём не разбирается, а ты потом просто теряешь полдня».

О том, что применение системы распознавания меняет поведение людей, «Роскомсвобода» говорит давно. Подобных историй становится всё больше. Наш предыдущий рассказ, например, был о девушке, которая тоже во время митингов и государственных праздников старается не ездить на метро.