«Меня задержали через распознавание лиц по надуманному обвинению в наркотическом опьянении»

«Меня задержали по камерам в московском метро 21 сентября в 19:40, я ехала с работы. В тот день должен был быть митинг. Остановили на эскалаторе, я не успела спуститься на платформу. Попросила полицейских представиться и показать удостоверение, они всё выполнили. В качестве причины задержания назвали срабатывание системы распознавания лиц «Сфера».

👉 Система распознавания лиц: что это и что делать, если меня обвиняют на основе неё?

В отделе полиции при метро я просидела достаточно долго. Один полицейский спрашивал другого, почему меня задержали, ведь я не в розыске. Потом они посмотрели какую-то информацию обо мне и спросили что-то вроде: «На митинги ходите?». Я ждала, что попросят объяснительную (знаю про такое от знакомых) и я скоро уйду, но вместо этого меня отвезли в ОВД (там про меня уже знали больше). Там я просидела несколько часов, просто ожидая объяснений по поводу того, что происходит. В дежурной комнате со мной сидели другие задержанные в метро — из-за проблем с документами.

Потом меня попросили заполнить опросный лист: спрашивали, какое у меня образование, где работают родители, где я была днём, была ли я одна, куда я собиралась идти, есть ли у меня татуировки и шрамы (!), была ли я за границей. Я отказалась отвечать на вопросы такого характера. Полицейские были недовольны, они стали разговаривать со мной грубо. Ещё им показалось, что я веду диктофонную запись, её попросили удалить. Но я сказала, что записи нет, они ошиблись. Тогда один полицейский пригрозил, что отберёт вещи, в том числе ноутбук и телефон, «разберёт их на части и не отдаст». Я растерялась и показала, что записи нет, хотя не нужно было этого делать. Телефон у меня забрали позже, уже когда оставили на ночь.

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Другой сотрудник почему-то решил, что я употребляю наркотики, потому что я якобы странно отвечаю на вопросы. Они хотели провести медицинское освидетельствование. Я отказалась, они сказали, что я не имею права отказываться, я стала с ними спорить.

Меня всё-таки отвезли в медицинский кабинет, где я еще раз отказалась проходить освидетельствование. После этого меня отвезли обратно и составили административный протокол по ст. 6.9. КоАП («потребление наркотических средств»). Я связалась с адвокатами из ОВД-Инфо и сообщила о ситуации, они посоветовали согласиться на освидетельствование, так как сотрудники полиции не предупредили меня об административной ответственности за отказ от процедуры. Я написала в протоколе, что согласна, но провести осмотр теперь отказались уже полицейские.

В протоколе всё было указано неверно. Не было сказано про то, какие вопросы задавали полицейские. Зато они написали про то, что меня задержали в состоянии наркотического опьянения, что является настоящей ложью. Также состояние опьянения указали в качестве причины задержания, хотя на самом деле меня задержали без причины, из-за того что после участия в митингах мои фотографии есть в системе «Сфера», и теперь в отношении сработала система распознавания лиц (понятно со слов полицейских). В протоколе об этом умолчали.

Условия в ОВД были плохими. Воду и зарядку для телефона, которую мне передали, не отдавали несколько часов. А когда я попросила воды у сотрудников полиции, мне предложили попить из-под крана. Телефон и все другие вещи на ночь забрали. Меня саму поместили не в камеру, а в дежурную комнату полиции, в которой не было двери, лавки, зато было очень холодно, спать лёжа тоже было нельзя, хотя кроме меня там на ночь остались ещё две женщины. Отпустили уже на следующий день. Я была рада, что суд назначили на другую дату и у меня появилась возможность избежать административного ареста.

«… судья учитывает, что принцип работы биометрической системы распознавания лиц на транспорте «Сфера» заключается в автоматической идентификации или верификации человека путём автоматического сопоставления уникальных черт человеческого лица со сведениями Главного информационно-аналитического центра МВД. Таким образом, задержание и доставление <...> нельзя признать незаконным. Также судья учитывает, что дополнительная проверка лиц, опознанных такой системой, обеспечит задержание лиц, действительно совершивших какого-рода правонарушения и преступления, а также предотвратит совершение указанными лицами новых преступлений (правонарушений)», — так «оправдала» применение системы распознавания в своём решении судья (есть в распоряжении редакции — прим. ред.).

Меня оштрафовали на 5 тыс. руб., сумму, максимальную для этой статьи (6.9. КоАП). Я обжаловала штраф вместе с юристами ОВД-Инфо, теперь жду судебного заседания.

Во время митингов и государственных праздников пока стараюсь не ездить на метро».

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