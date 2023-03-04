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4 March 2023

МВД: За год в России число экстремистских преступлений выросло почти на 160%

В министерстве также уточняется, что большая их часть совершается в интернете, и за последние годы это рекордный показатель.

В январе 2023 года МВД зарегистрировало 134 преступления экстремистской направленности. Это на 157,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также отмечен рост числа террористических преступлений — 157 фактов, это на 12% больше относительно января 2022 года.

По сравнению с январем 2019 года, когда МВД зафиксировало 35 экстремистских преступлений, в 2023-м их число выросло почти в четыре раза. Это рекордный показатель за последние годы.

В материалах МВД уточняется, что большая часть преступлений подобного рода совершается в интернете. О том, что преследование происходит чаще всего за олнайн-высказывания, недавно сообщал Информационно-аналитический центр «Сова».

ст.280 ст.282 экстремизм МВД России

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