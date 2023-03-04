МВД: За год в России число экстремистских преступлений выросло почти на 160%

В январе 2023 года МВД зарегистрировало 134 преступления экстремистской направленности. Это на 157,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Также отмечен рост числа террористических преступлений — 157 фактов, это на 12% больше относительно января 2022 года.



По сравнению с январем 2019 года, когда МВД зафиксировало 35 экстремистских преступлений, в 2023-м их число выросло почти в четыре раза. Это рекордный показатель за последние годы.



В материалах МВД уточняется, что большая часть преступлений подобного рода совершается в интернете. О том, что преследование происходит чаще всего за олнайн-высказывания, недавно сообщал Информационно-аналитический центр «Сова».