COVID-цензура стала новым видом борьбы со свободой слова

«Репортеры без границ» (РБГ) опубликовали ежегодный мировой рейтинг свободы СМИ. Вводимые под предлогом борьбы с коронавирусом ограничения, участившиеся нападения на сотрудников СМИ, освещающих массовые протесты, а также война в Нагорном Карабахе, на которой погибли как минимум семь журналистов, — вот главные причины, по которым регион Восточной Европы и Центральной Азии оказался на предпоследнем месте в мировом рейтинге свободы прессы.

Рейтинг свободы прессы за 2021 год от "Репортеров без границ". Россия ушла недалеко от Гондураса, Роскомнадзор - один из "самых больших врагов интернета" в мире, а Беларусь - "самая опасная страна для журналистов в Европе", считают эксперты. Подробнее: https://t.co/WjAFOS5QSj pic.twitter.com/0Rj220SPHJ — DW на русском (@dw_russian) April 20, 2021

«Индекс этого года, который ежегодно оценивает ситуацию со свободой прессы в 180 странах и территориях, показывает, что журналистика, которая, возможно, является лучшей вакциной против вируса дезинформации, полностью заблокирована или испытывает трудности в 73 странах и ограничена в 59 других странах», – сказано в отчете организации.

Как отмечается в докладе, некоторые страны использовали пандемию коронавируса в качестве основания для ограничения доступа журналистов к источникам информации и работе на месте событий.

Например, в Иране (находится на 174-м месте в индексе свободы прессы) власти ужесточили контроль над освещением новостей и проводят судебные процессы над журналистами, чтобы препятствовать СМИ в освещении числа погибших в результате COVID-19 в стране. В Египте (166-е место) правительство запретило публикацию любых статистических данных о пандемии, которые не поступали от Министерства здравоохранения. В Зимбабве (130-е место) журналист Хоупвелл Чин'оно был арестован вскоре после того, как написал расследование о завышении счетов компаний, поставляющих медицинское оборудование.

Россия снова оказалась в списке стран, которые жёстко цензурируют информационное пространство. В новом рейтинге она опустилась на одно место и в данный момент находится на 150-й строчке. РБГ отмечают, что власти использовали свой репрессивный аппарат, чтобы ограничить освещение в СМИ протестов в поддержку оппонента Кремля Алексея Навального.

«Репортеры без границ» опубликовали рейтинг свободы прессы. Россия заняла строчку между Конго и Гондурасом. Как отмечают авторы рейтинга, главная причина падения заключается в «репрессивном аппарате».https://t.co/y4SdaKTqVE — Znak.com (@znak_com) April 20, 2021

Беларусь заняла 158-е место, опустившись на пять позиций. Авторы доклада отмечают, что белорусские журналисты подверглись «беспрецедентным репрессиям» в попытке властей «прикрыть массовые уличные протесты, которые произошли в ответ на результат президентских выборов».

Беларусь стала самой опасной страной Европы для работы журналистов – в рейтинге свободы прессы от организации "Репортеры... Опубліковано Настоящее Время Вівторок, 20 квітня 2021 р.

В целом РБГ отмечает нарастание ограничений свободы прессы в разных странах мира, даже являющихся демократическими. Так, например, США опустилась на одну позицию вниз. Авторы доклада отмечают, что последний год Дональда Трампа в Белом доме был рекордным по количеству нападений на журналистов (около 400) и арестов представителей СМИ (130).

В этом году только 12 из 180 стран индекса (7%) предполагают благоприятную среду для развития журналистики, по сравнению с 13 странами (8%) в прошлом году. Легче всего журналистам работать в Норвегии, которая занимает первое место в рейтинге. Финляндия сохранила свою позицию на втором месте, далее идет Швеция.

Белая зона карты свободы прессы (где ситуация лучше всего), никогда не была так уменьшена с 2013 года. — Репортеры без границ (@RSF_ru) April 20, 2021

Также среди стран с неблагоприятными условиями для работы журналистов находятся Китай (177-е место), Туркменистан (178-е место), Северная Корея (179-е место) и Эритрея (180-е место). Последние три страны «Репортеры без границ» называют тоталитарными.



«Независимо от своего континента, эти страны сохраняют абсолютный контроль над всеми новостями и информацией, позволяя первым двум утверждать, что у них не было случаев COVID-19, а третьей сохранять полное молчание о судьбе 11 журналистов, арестованных 20 лет назад, – некоторые из которых, предположительно, содержались в металлических контейнерах посреди пустыни», – отмечают авторы доклада.



Среди центральноазиатских республик только Кыргызстан, расположившийся на 79-м месте, находится в верхней половине списка. Казахстан поднялся в рейтинге на два пункта и занял на 155-е место, Узбекистан опустился на одну позицию до 157-го места, Таджикистан находится на 162-м месте.