Индекс ответственности IT-компаний вышел на русском и ещё шести языках

Проект «Рейтинг цифровых прав» (Ranking Digital Rights, RDR) выпустил отчёт о политиках глобальных IT-компаний на семи языках: английском, арабском, китайском, французском, корейском, испанском и русском.

Мы живем в мире, где доминирует английский язык. Ввиду широкого влияния - научные статьи, значимые доклады и важнейшие новости — все тяготеет к английскому языку. Индекс RDR 2022, доступный теперь еще на 6 языках, помогает восполнить этот пробел.https://t.co/ZwqdOFlgjz — Ranking Digital Rights (@rankingrights) August 9, 2022

По мнению RDR, научные статьи, важные новости и значимые доклады должны быть доступны как можно более широкому кругу пользователей. В числе таких материалов — Индекс ответственности IT-компаний.

Напомним, в этом году проект начал оценивать сервисы электронной коммерции и виртуальных помощников, а также добавил платформу LinkedIn от Microsoft. К сожалению, ни одна из 14 оцениваемых цифровых платформ не добралась до поставленного экспертами проходного барьера. Хотя в целом компании немного выросли по рейтингу, однако такой прирост — лишь обнадёживающий, но недостаточный.

«Иными словами, их слабые улучшения показывают, что когда дело доходит до согласования их политики и практики с нормами, основанными на правах человека, и их обязательствами в соответствии с Руководящими принципами ООН, компании просто довольны тем, что ведут бизнес «как обычно», но мировые тенденции требуют чего-то большего», – замечают авторы доклада.

RDR считает, что рейтинг этого года «выглядит ужасно, как и раньше», но только на первый взгляд.

Ни одна компания не поднялась или не опустилась более чем на одно место в рейтинге этого года, и, как RDR говорил уже выше, ни один из них не заработал проходного уровня.



Twitter снова возглавил рейтинг благодаря подробно описанным политикам в отношении контента и общедоступным данным о модерации пользовательского контента. Однако, как и большинство компаний, он не смог сообщить данные о своей модерации рекламы.



Amazon, несмотря на заметное увеличение балла, осталась последней, наряду с китайским гигантом Tencent. Кроме того, Amazon получила минимальную оценку (20%) среди социальных платформ, оцениваемых по стандартной процедуре, в которой RDR предлагает компаниям объяснить, как они обеспечивают соблюдение своих собственных правил в отношении контента.



У Google наблюдается меньше всего улучшений. Второй год подряд это единственная компания, у которой снизился общий балл из-за устаревших политик информирования пользователей поиска (Google Search) о блокировке контента, а также о шифровании данных в почте (Gmail) и облачном хранилище (Google Drive).



У Яндекса самое резкое изменение оценки (7,6 пунктов) благодаря улучшениям политики по всем трём категориям: организация управления, свобода выражения мнений и конфиденциальность. «Он начал публиковать отчеты о прозрачности, которые дают некоторое представление о том, как он обрабатывает требования правительства к данным пользователей, и впервые с тех пор, как RDR начал ранжировать компанию в 2017 году, он раскрыл политику обработки утечек данных», – уточняется в документе.

Однако российская «специальная военная операция» на территории Украины, считают эксперты, может подорвать эти достижения:

«Поскольку российские компании борются не только с международными санкциями, но и давлением со стороны их собственного режима, чтобы добиться партийной линии, цензурируя контент, приостановив диссидентские учетные записи и передавая персональные данные».

Восемь компаний улучшили свои оценки по вопросам управления и надзора за управлением в результате создания комитетов или других механизмов управления, которые будут контролировать влияние практики компании на свободу выражения мнений и конфиденциальность.

Хотя Meta (ранее Facebook) выпустила новую политику в области прав человека, она не взяла на себя обязательство полностью отстаивать международные права человека в своем развитии и использовании алгоритмических систем. Компания также не смогла обнародовать, как регулируются алгоритмы рекламных объявлений. Напомним, в России Meta была признана «экстремистской организацией».

Между тем, Apple, обычно более сильная в конфиденциальности, чем в свободе выражения мнений в рейтинге RDR, расширила свою отчетность об умеренности контента и соблюдении своих правил App Store.

«В этом году мы впервые оценили принадлежащую Microsoft платформу LinkedIn, – отмечает RDR. – Оказалось, что это один из немногих сервисов, предоставляющих некоторую информацию о том, как происходит обработка пользовательских данных для разработки моделей машинного обучения, а также о том, как решается проблема предвзятости искусственного интеллекта. Хотя в сравнении с китайскими и российскими платформами политики LinkedIn более прозрачны и добросовестны в отношении прав человека, платформа отстаёт от большинства других сервисов Microsoft, а также от аналогичных американских сервисов Facebook и Twitter. Основным недостатком LinkedIn является скупость информации в отношении свободы самовыражения. Платформа не сумела полностью объяснить, при каких обстоятельствах удаляется контент согласно внутренним правилам или по внешним запросам, а также объём этих ограничений».

Yahoo (ранее Verizon Media) стала единственной компанией в рейтинге, которая не торгуется на бирже (с момента ее приобретения частной инвестиционной компанией Apollo Global Management). Компания получила почти на три балла больше благодаря улучшениям в политиках касающихся информационной безопасности и утечек данных.



Microsoft опубликовала дополнительную информацию о регулировании контента, впервые раскрыв данные об ограничении контента на основании внутренних регламентов. Принадлежащая Microsoft поисковая система Bing раскрывает больше информации о модерации рекламного контента, чем любой другой сервис, включенный в наш рейтинг.



Kakao — единственная компания не из США, вошедшая в верхнюю половину рейтинга — создала комитет на уровне высшего руководства для контроля за вопросами конфиденциальности и свободы самовыражения.

Более подробно ознакомиться с отчётом можно здесь.