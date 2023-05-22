Meta получила рекордный в Европе штраф в €1,2 млрд

Регулирующие органы ЕС оштрафовали американскую компанию Meta на 1 миллиард 200 миллионов евро. Рекордный по сумме штраф наложен за нарушение европейских правил защиты данных в социальной сети Facebook. Речь идет о передаче конфиденциальных данных пользователей в США.



Предыдущий рекорд — штраф 746 млн евро, был наложен на Amazon в 2021 году за аналогичные нарушения.



Для Meta передача данных в США имеет решающее значения для работы её рекламной платформы. В прошлом году компания Марка Цукерберга заявила, что будет вынуждена рассмотреть вопрос о закрытии Facebook и Instagram в ЕС, если ей запретят это делать.



Согласно решению суда, у Meta есть 5 месяцев для того, чтобы прекратить передачу данных в США, и 6 месяцев, чтобы прекратить хранение текущих данных о жителях ЕС в США.



В самой Meta назвали штраф «неоправданным и ненужным», заявив, что она является лишь одной из тысяч компаний, которые поступают аналогичным образом.



Напомним, Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, в прошлом году была признана «экстремистской организацией», а обе её соцсети — заблокированы на территории России.