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Новости
22 May 2023

Meta получила рекордный в Европе штраф в €1,2 млрд

Компанию наказали за передачу конфиденциальных данных пользователей ЕС в США.

Регулирующие органы ЕС оштрафовали американскую компанию Meta на 1 миллиард 200 миллионов евро. Рекордный по сумме штраф наложен за нарушение европейских правил защиты данных в социальной сети Facebook. Речь идет о передаче конфиденциальных данных пользователей в США.

Предыдущий рекорд — штраф 746 млн евро, был наложен на Amazon в 2021 году за аналогичные нарушения.

Для Meta передача данных в США имеет решающее значения для работы её рекламной платформы. В прошлом году компания Марка Цукерберга заявила, что будет вынуждена рассмотреть вопрос о закрытии Facebook и Instagram в ЕС, если ей запретят это делать.

Согласно решению суда, у Meta есть 5 месяцев для того, чтобы прекратить передачу данных в США, и 6 месяцев, чтобы прекратить хранение текущих данных о жителях ЕС в США.

В самой Meta назвали штраф «неоправданным и ненужным», заявив, что она является лишь одной из тысяч компаний, которые поступают аналогичным образом.

Напомним, Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, в прошлом году была признана «экстремистской организацией», а обе её соцсети — заблокированы на территории России.

Facebook персональные данные ЕС GDPR штраф

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