Россия за первое полугодие 2022 года потребовала от Reddit удалить контент 14 раз

Сервис Reddit, сочетающий в себе элементы соцсети и форума, выпустил отчёт о прозрачности, в котором рассказал о том, сколько государственных запросов он получил с января по июнь 2022 года.

В целом от 21 страны он получил 214 запросов на удаление контента, нарушающего местное законодательство, из них полностью или частично было удовлетворено 94%.

В качестве примеров географических ограничений Reddit приводит Индию, Россию и Турцию. Исполняя запрос индийских властей, сервис ограничил доступ к 13 сообществам сексуального характера. Одно из обращений правительства Турции касалось также публикации сексуального характера — к ней тоже был ограничен доступ.



Получив от Роскомнадзора 14 уведомлений, Reddit ограничил доступ к одному сабреддиту и одному посту в России, реагируя таким образом на два запроса, касающиеся предполагаемой пропаганды незаконного употребления наркотиков, что противоречит федеральному закону №149-ФЗ. Процент удовлетворённых запросов от России составил 21%.

Согласно предыдущему отчёту, за весь прошлый год Россия потребовала удалить материалы 32 раза, и 23 запроса было удовлетворено.

Всего за первое полугодие текущего года сервисом было удалено 380 постов и комментариев, 1 — ограничен для страны, приславшей запрос. Подверглось удалению также 50 постов, комментариев и сабреддитов, 5 — попали под географическое ограничение. Заблокировано 15 пользователей, 12 юзеров отправились в бан вместе с сообществами, 2 — заблокированы только для той страны, что прислала запрос.

В целом контента всех типов было удалено 531, ограничено для определённых стран — 16.

В процентном соотношении удалено 91,5% контента, 2,8% подпало под геоблокировки, и в 5,7% случаев не было предпринято никаких действий.

«Мы абсолютно нетерпимы к контенту или взаимодействиям, связанным с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, – заявляет Reddit. – Когда мы находим на платформе материалы о сексуальном насилии над детьми («CSAM»), они немедленно удаляются, а пользователь-нарушитель навсегда блокируется в Reddit. Мы также предпринимаем шаги, требуемые законодательством США, чтобы сообщать о соответствующих пользователях/контенте в Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей (NCMEC) и сохраняем соответствующие данные учетной записи».

Сервисом было подано более 12 тысяч таких обращений в NCMEC с января по июнь 2022 года.

По авторскому праву Reddit за первую половину 2022 года также обработал большое количество запросов (России там нет):

«Когда Reddit получает полное и действительное уведомление о нарушении авторских прав, мы удаляем контент, указанный в уведомлении как нарушающий авторские права. Мы принимаем и рассматриваем уведомления от правообладателей в соответствии с Законом США об авторском праве в цифровую эпоху



В соответствии с нашей политикой в ​​отношении авторских прав, при определенных обстоятельствах Reddit может навсегда заблокировать пользователей, неоднократно нарушающих права. Это также может привести к удалению целых субреддитов в определенных случаях, например, когда в субреддите содержится чрезмерное количество контента, нарушающего авторские права».

С января по июнь 2022 года Reddit получил 176 959 уведомлений об авторских правах, сообщающих о 738 010 единицах контента. Сервис удалил 564 730 единиц контента в ответ на эти уведомления об удалении.

С января по июнь 2022 года Reddit навсегда заблокировал 3859 пользователей и 1543 сабреддита «за чрезмерное нарушение авторских прав».

Отдельно сервис напоминает:

«Reddit тщательно проверяет каждый запрос на соответствие действующему законодательству. Если мы определим, что запрос недействителен с юридической точки зрения (например, отсутствуют юридические требования или запрашивается информация, выходящая за рамки инициированного судебного процесса), Reddit оспорит или отклонит его. Если мы посчитаем запрос слишком широким или неясным, мы попросим запрашивающую организацию изменить или уточнить запрос».

Ознакомиться с полным отчётом о прозрачности можно здесь.