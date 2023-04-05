Роскомнадзор во второй половине 2022 года потребовал от Reddit удалить контент 42 раза

Запросы госорганов на удаление контента

Во второй половине 2022 года российский Роскомнадзор сделал запросы на удаление 42 уникальных единиц контента. Из них 32 — не нарушали правил платформы, поэтому в Reddit отказались принимать соответствующие меры. Остальные 10 — были удалены за нарушение Политики в отношении контента, в частности, за угрозу для безопасности пользователей.

Во Франции в 2022 году Торговый суд Парижа приказал Reddit удалить 67 единиц контента в связи с судебным разбирательством по поводу якобы мошеннического контента. Платформа обжаловала постановление суда низшей инстанции и выиграла апелляцию в Кассационном суде в начале 2023 год.

Источник: Reddit

Всего во второй половине 2022 года в Reddit получили 212 запросов от государственных и правоохранительных органов 20 стран мира. Таким образом, этот показатель остался на уровне первого полугодия (214 запросов).

Общий объём запросов от госорганов 2022 году увеличился на 51%. При этом сравнению с 2021 годом количество контента, удалённого или ограниченного, выросло на 17 %.

В 57 % запросов, полученных во второй половине 2022 года, в качестве проблемы указывалась публикация интимных изображений без согласия. Это привело к удалению 99 % заявленного контента.

Платформа получила 52 «гибридных» (по удалению контента и данных аккаунта одновременно) запроса от правоохранительных органов, причём 85% из поступили из Индии. Число гибридных запросов увеличились на 164% в 2022 году (95) по сравнению с 2021 годом (36).





Запросы госорганов на информацию о пользователях

С июля по декабрь 2022 года в Reddit получили 729 неэкстренных юридических запросов на информацию об учётной записи от правоохранительных органов и удовлетворили 496 таких запросов (68%). 508 запросов из 729 пришлось на США.

По сравнению с первой половиной 2022 года во втором полугодии количество запросов на информацию об учётных записях от правоохранительных органов увеличилось на 27%.

Источник: Reddit

Авторское право

За исследуемый период в Reddit также получили 127 юридических требований на удаление контента от частных лиц. Это на 23 % больше по сравнению с первым полугодием 2022 года и на 22% больше больше, чем в 2021 году. Платформа удалила 40% контента, указанного в этих запросах, за нарушение своей Политики.

С июля по декабрь 2022 года платформа также навсегда заблокировала 1944 пользователя и 1672 субреддита за неоднократное нарушение авторских прав.

Всего пользователи Reddit создали за 2022 год 8,3 млрд постов, комментариев, чатов и личных сообщений. 96% контента соответствовало политике платформы, остальные 4% контента были удалены модераторами, при этом подавляющее большинство удалений (79,6%) связано со спамом.