Россия на втором месте по запросам на удаление контента с Reddit

Запросы госорганов на удаление контента

В первой половине 2023 года в Reddit получили 152 запроса из 19 стран мира на удаление контента, что на 29% меньше по сравнению с предыдущим отчётным периодом (июль-декабрь 2022 года). Больше всего запросов сделали Индия (29), Россия (22), Австралия (19), Великобритания (16) и Южная Корея (15). В совокупности на эти страны пришлось 66% всех запросов.

«Представители правительств и правоохранительных органов могут требовать удаления контента по целому ряду причин, включая предполагаемые нарушения местного законодательства. Reddit тщательно изучает каждый запрос, определяя его юридическую обоснованность. Платформа может отклонить его полностью или частично, а также запросить дополнительную информацию по вопросу. Отказать в требовании можно по ряду причин, например, когда запрос является чрезмерным или несовместимым с международным правом», — говорится в отчёте.

По запросам из России (от Роскомнадзора) в Reddit отказались принимать меры в отношении 59% контента. Большая его часть относилась к гражданской журналистике или являлась политическими высказываниями/комментариями по «специальной военной операции».

В лидирующей по числу запросов Индии 86% требований были «гибридными», то есть касались как удаления контента, так и раскрытия пользовательских данных. Платформа отказалась принять меры по удалению в 12% случаев. А вот пользовательские данные не были раскрыты ни по одному запросу.

Австралийский уполномоченный по кибербезопасности отправил 11% от общего числа запросов, полученных платформой. В Reddit положительно отреагировали на все из них, поскольку они нарушали политику самого сообщества. Среди сообщённых проблем были такие, как распространение интимных изображений и видео без согласия (50%), сексуализация несовершеннолетних (20%), домогательства (18%) и публикация личной информации (12%).

Источник: Reddit

Что касается других интересных кейсов, то, например, Health Canada требовала убрать комментарии, связанные с обвинениями в коррупции и домогательствах. Платформа удалила часть из них за нарушения её политики, остальное оставила, поскольку сообщения носили новостной характер и были общественно важными.

Малазийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа просила убрать пару постов, на которых был изображён национальный флаг Малайзии, отредактированный таким образом, что напоминал радужный флаг. Ведомство получило от Reddit отказ.

Правоохранительные органы Пакистана обратились по поводу «богохульного» контента. В отношении большинства постов платформа не приняла мер, «защищая право пользователей комментировать, дискутировать и выражать мнения о религии».

Впервые Reddit пришли запросы из ОАЭ. Все они были удовлетворены за нарушение политики в области запрещённых товаров или услуг.

Запросы госорганов на информацию о пользователях

В период с января по июнь 2023 года в Reddit получили от стран 881 юридический запрос на информацию об учётных записях пользователей. Это наибольший показатель за любой шестимесячный отчёт о прозрачности платформы. Кроме того, показатель превышает общее количество запросов, например, за 2021 год.

Сообщество раскрыло информацию в ответ на 659 требований (74,8%), которые касались 1645 аккаунтов. Подавляющее число запросов пришло из США (666), дальше с большим отрывом идут Великобритания (65) и Германия (53). Одно требование было из Украины, из России в этот раз их не оказалось.

Источник: Reddit

427 запросов касались сексуализированной эксплуатации детей, 80 — распространения интимных изображений без согласия, по 34 — ненасильственных преступлений (наркотики, кражи) и киберпреступлений (мошенничество, доксинг, нелегальные азартные игры).

Запросы правоохранительных органов часто подпадают под приказы о неразглашении, но Reddit старается уведомлять пользователей в тех случаях, когда это законно. Таким образом платформа проинформировала людей о 19% требований на раскрытие информации.

«Запросы на доступ», авторское право и удаление спама

Пользователи Reddit могут запросить копию своей учётной записи («запросы на доступ»). Эти запросы могут быть сделаны в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR) и Калифорнийским законом о защите прав потребителей (CCPA). Платформа получила 144 306 таких запросов.

С января по июнь 2023 года в Reddit также пришло 83 937 уведомлений о нарушении авторских прав с требованием удалить 949 208 фрагментов контента. Из них платформа убрала 676 982. Кроме того, она навсегда заблокировала 221 пользователя и 571 субреддит за чрезмерные нарушения.

При этом в Reddit отклонили 40 603 уведомления об авторских правах и отказались удалить 273 196 фрагментов контента, поскольку сочли требования неприемлемыми.

Источник: Reddit

Всего с января по июнь 2023 года пользователи Reddit создали 4,4 млрд единиц контента. Модераторы удалили 3,8% из них: на долю спама пришлось 78,6%, на нарушение политики портала — 19,6%, на иное — 1,8%.

Кроме того, в Reddit получили 15 611 260 сообщений о нарушении политики сообщества от самих пользователей. Администраторы удалили контент в ответ на 9,9% этих сообщений.