Ассоциации разработчиков ПО предложили создать реестр «деструктивных НКО»

Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России совместно с профильными ассоциациями «Руссофт», Ассоциацией разработчиков программных продуктов, Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий и АНО «Открытый код» направили в Минцифры предложении о создании реестра недобросовестных ИТ-организаций, сообщают «Ведомости».

«Российские компании и граждане уже сейчас сотрудничают с иностранными некоммерческими организациями, не представленными на территории РФ, – говорится в сообщении. – Они платят взносы международным организациям по развитию IT-отрасли, инфраструктуры интернета (...). Всё это приводит к правовым рискам для россиян, которые работают с иностранными НКО, не имеющими представительства в России. Комиссия считает, что такие ограничения могут негативно повлиять на развитие IT-отрасли, науки и техники в стране».

При этом председатель комиссии Александр Журавлев подчеркнул, что сотрудничество с некоторыми иностранными НКО без структурных подразделений в РФ является в ряде случаев необходимым, а новые нормы приведут не к открытию в России структурных подразделений таких организаций, а к прекращению участия в них.



Речь идет о том, что новая редакция закона «О некоммерческих организациях» (7-ФЗ) разрешает участвовать в деятельности иностранной НКО только в том случае, если она имеет представительство (структурное подразделение) в РФ и включена в соответствующий реестр. Если организация в стране не представлена, а российское юрлицо или физлицо участвует в её деятельности, то оно может быть привлечено к административной или уголовной ответственности (соответствующие поправки внесены в КоАП РФ и УК РФ). При этом понятие «участия в деятельности» дополнительно не поясняется.



Для решения этой проблемы предлагается (соответствующее предложение подготовлено при участии отраслевых ассоциаций и объединений — АПКИТ, «Руссофт», АНО «Открытый код», АРПП «Отечественный софт») создать реестр иностранных НКО, не имеющих структурных подразделений в России, которые «ведут деструктивную деятельность, направленную против интересов России и её граждан» — так называемый «чёрный список НКО». Соответственно норма о запрете на сотрудничество с иностранными НКО, не имеющими подразделений в РФ, будет распространятся только на те организации, которые включены в этот реестр. Сотрудничество с другими иностранными структурами будет ненаказуемым.



Порядок ведения такого реестра должно будет определять Правительство РФ.



Помимо этого, предлагается разработать четкие критерии, на основе которых можно было бы определить, является ли деятельность иностранных НКО деструктивной и наносящей ущерб интересам государства и гражданам.



В материалах комиссии отмечается, что российские организации и физлица в том или ином виде сотрудничают с почти 20 международными НКО, деятельность которых связана с развитием и обеспечением работоспособности интернет-инфраструктуры, развитием различных IT-технологий и платформ, включая ПО, распространяемое с открытым исходным кодом (open source). Помимо этого, имеются организации, действующие в области науки, образования и культуры.

Письмо было направлено на имя министра цифрового развития Максута Шадаева. Аналогичное обращение отправили зампреду комитета Госдумы по информполитике Антону Горелкину («Единая Россия»).

Горелкин заявил, что необходимо определить точные критерии иностранных деструктивных НКО.

«...Появится «черный список» иностранных организаций, сотрудничество с которыми будет квалифицироваться как противоправная деятельность, – написал он у себя в Telegram. – Опасения отрасли разделяю, предложенный вариант решения проблемы выглядит логично. Думаю, Минцифры скоро тоже озвучит свою позицию по этой инициативе».