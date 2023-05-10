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10 May 2023

Реестр воинского учёта заработает в 2024 году

Это следует из проекта постановления Правительства РФ, опубликованного Минцифры для общественного обсуждения. Апробацию методических, организационных и технологических условий для его ведения и эксплуатации планируется провести до 31 декабря текущего года.
Фото: Agency "Moscow"

Минцифры опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления Правительства РФ о государственной информационной системе «единого реестра сведений» о гражданах, состоящих или только встающих на воинский учет, а также «о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете». Документ регламентирует создание и ведение реестра воинского учета: создавать его будет Минцифры, а Минобороны станет оператором. Реестр создается для «актуализации сведений воинского учета», обеспечения деятельности военкоматов, управления формированием и рассылкой повесток гражданам.

Закон о едином реестре военнообязанных, напомним, был подписан Президентом в апреле текущего года, и в нём сказано, что сведения о гражданах, подлежащих воинскому учёту, будут предоставлять госорганы (ФНС, МВД, органы дознания и органы предварительного следствия, фонд пенсионного и социального страхования, ЦИК, Минпросвещения и пр.), вузы, компании и медицинские организации. Закон предусматривает добавление к уже существующим видам оповещения призывников — вручению повесток лично под роспись или через работодателя — ещё два варианта: через единый портал госуслуг (ЕПГУ) или через МФЦ.

«На I этапе мероприятий Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечиваются создание Реестра воинского учета, а также апробация условий для его ведения и эксплуатации», — сказано в тексте документа. Первый этап продлится до 31 декабря 2023 года.

Минобороны начнёт пользоваться цифровым реестром военнообязанных в 2024 году (это уже второй этап создания), а весь 2023 год будет идти разработка базы данных.

На третьем этапе (с 1 января 2025) Минобороны обеспечивается формирование записей в реестре воинского учёта.

В единый реестр попадут данные об имени, дате рождения, паспортные данные, контактные данные, место жительства, семейное положение, наличие уголовной ответственности, информация о работодателе и сведения о воинском учете. Туда же в автоматическом режиме будет поступать информация о повестках и ограничительных мерах, если гражданин не явился в военкомат.

Также в реестре будет отображаться информация о копиях направленных повесток, датах вручения повесток, явках в военкомат, способах направления повесток и о том, получены ли они. Он будет доступен для просмотра пользователям, в отношении которых были составлены записи в реестре.

Общественное обсуждение проекта постановления кабмина продлится до 19 мая 2023 года. Если у вас есть пожелания или замечания, вы можете оставить их на странице документа.

Минцифры Минобороны реестр повестки призыв 127-ФЗ повест

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