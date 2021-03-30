Властям предложили отрегулировать рекомендательные сервисы

Комиссия по правовому регулированию цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России направила в Госдуму и Совет Федерации предложения о регулировании рекомендательных сервисов. Юристы считают, что эти сервисы должны проходит независимый аудит, а пользователям надо дать право отключаться от них, пишет «Ъ» со ссылкой на сами предложения юридического сообщества.

Российские юристы предложили добавить в соцсети и онлайн-кинотеатры кнопку отключения рекомендаций https://t.co/ssrBIrqIyn — Meduza (@meduzaproject) March 30, 2021

Комиссия предлагает ввести понятие «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса», определить границы для регулирования конкретных операторов через аудиторные показатели. Уточняется, что регулировать будут площадки с аудиторией более 100 тыс. пользователей в сутки, а также те площадки, где обрабатываются данные более 500 тыс. пользователей из РФ. Соответствующие поправки необходимо будет внести в закон «Об информации».



По мнению участников комиссии, пользователям следует предоставить возможность отключать рекомендательные алгоритмы, при это они должны сохранить доступность самого сервиса.

Операторов рекомендательных сервисов предусмотрено обязать доступно объяснять пользователям принципы их работы, а сами алгоритмы проверять посредством независимого аудита для выявления аномалий или случаев продвижения противоправного контента.



Как поясняет глава комиссии Александр Журавлев, алгоритмы рекомендаций искусственно создают интерес к товарам, оказывают влияние на общественное мнение, «повышая риски социальных конфликтов».



Предложения были направлены главе Минцифры Максуту Шадаеву, главе комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну и зампреду комитета по законодательству и госстроительству Совфеда Ирине Рукавишниковой.



В Минцифры сообщили, что документ еще не был получен, помощник Рукавишниковой подтвердил изданию получение письма. Александр Хинштейн еще не ознакомился с предложениями.

В Google и «Яндексе» отказались от комментариев предложений московских юристов, в Facebook не ответили на запрос. Руководитель корпоративных коммуникаций Mail.ru Group Сергей Лучин отметил, что меры по регулированию, которые предлагаются, излишни и могут навредить всей цифровой экономике. По его словам, «все обязанности подобных сервисов уже закреплены в законодательстве». Лучин добавил, что вмешательство в рекомендательные алгоритмы приведет к ухудшению качества контента, который получает пользователь.



Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян подчеркнул, что обеспечить прозрачность алгоритмов технически очень сложно. Он пояснил, что:

«Беспокоиться нужно только в тех ситуациях, когда алгоритмы принимают юридически значимые решения, например, при выдаче кредита или приеме на работу, и когда они потенциально могут нарушить права граждан».

Казарян добавил, что требование прозрачности к алгоритмам пока труднореализуемо, а сами они — коммерческая тайна компании, которую защищает Гражданский кодекс.



По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, рынок «успешно саморегулируется», а закон о рекламе обязывает помечать рекомендации, которые делаются за деньги, а не на основе предпочтений пользователя. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео», куда входят ivi, Okko, Amediateka и другие сервисы, Алексей Бырдин назвал предложенные решения «странными и потенциально вредными».

Как пишет в своём Telegram депутат-единоросс Антон Горелкин, также озвучивавший ранее идею о регулировании рекомендательных сервисов, в новой норме не будет ничего ужасного, речь идёт лишь о «расширении прав граждан»:

«...дать им возможность самим решать, хотят они получать новости в ленты своих соцсетей по выбору искусственного интеллекта или предпочитают простой хронологический порядок. При этом государство не собирается перехватывать управление рекомендательными алгоритмами, этого в наших предложениях нет.



Возражение о том, что, если дать людям выбор, они будут получать менее качественный контент — я серьезным не считаю. Это же классическое «народ не готов к свободе». Такое в 21 веке даже вслух произносить странно.



Аргумент коммерческой тайны более состоятелен. Тем не менее, масса различных устройств, материалов и компьютерных программ проходят в разном виде процедуры контроля, сертификации, лицензирования. И при этом никакие ноу-хау их производителей не нарушаются. Думаю, и в случае с рекомендательными сервисами можно найти баланс между прозрачностью для контроля и коммерческими интересами платформы».

Напомним, депутат Горелкин является автором закона, который направлен на расширение прав пользователей на управление своими персональными данными. Несмотря на благие намерения, изложенные в пояснительной записке, в данный момент этот закон вырастает в принуждение соцсетей регистрировать пользователей с помощью удостоверяющих документов или «Госуслуг» (читайте — всё тех же удостоверяющих документов). Естественно, это является ничем иным как усилением слежки за деятельностью россиян в Сети. Судить же о новой инициативе с «рекомендательными алгоритмами» пока рано — видимо, множество сюрпризов мы можем увидеть как в самом документе, так и при его реализации на практике.