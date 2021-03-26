Пункт о паспорте при регистрации в соцсетях и мессенджерах исчез из проекта приказа РКН

Роскомнадзор пригласил журналистов на экстренный брифинг, чтобы дать разъяснения по своему требованию запрашивать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту для регистрации пользователей в социальных сетях. Об этом рассказал «Ъ». Новости о спорной инициативе ведомства плотно закрепились в топе новостной ленты «Яндекса», и надзорное ведомство решило срочно выйти из коммуникационного кризиса, пишет журналист издания.

Требование предоставлять системе Роскомнадзора номер паспорта в новой версии исчезло. Зато появилось требование заключить договор об обработке персональных данных через сервис «Госуслуги».https://t.co/IqNd0281IG — Коммерсантъ (@kommersant) March 26, 2021

На встрече ведомство заявило, что идея на самом деле отличная, но её неправильно поняли.

Впрочем, ряд своих ошибок признали, сославшись на спешку. В ответ на возмущение общественности их якобы тут же исправили. Теперь требования предоставлять системе Роскомнадзора номер паспорта в новой версии проекта приказа службы нет. Зато там появилось положение о заключении договора об обработке персональных данных через сервис «Госуслуги».

С технической точки зрения верификация пользователей в интернете будет происходить через сервис Минцифры, а не систему Роскомнадзора. Однако факт регистрации по удостоверяющим личность документам, по сути, остался.

На днях стало известно, что Роскомнадзор предложил создать единую информационную систему (ЕИС) для идентификации новых пользователей — проект соответствующего приказа разработан в рамках исполнения «закона Горелкина», существенно меняющего правила работы с персональными данными. Ведомство хочет запрашивать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту для регистрации пользователей в социальных сетях. Инициатива надзорного органа направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры.

Общественности отнеслась к новому документу Роскомнадзора с настороженнстью. Эксперт «РосКомСвободы» Михаил Третьяк заявил следующее:

«Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу».

Забавно, что сразу после публикации первого варианта проекта приказа, вызвавшего общественное возмущение, депутат Антон Горелкин, чьи поправки в закон о персональных данных стали причиной разработки документа РКН, практически «оправдал и благословил» спорную инициативу, закончив свой экстравагантный и полный противоречий спич в духе «пользовательские данные и так уже есть в даркнете». И в этот же день, сославшись на Роскомнадзор, инфокомитет Госдумы выпустил «молнию» в своём Telegram, что якобы:

«Паспортные данные и место жительства не потребуются для регистрации в соцсетях и мессенджерах».

Как видим, «в самых цифровых верхах» царят неразбериха и путаница. В то же время, эксперты напоминают, что похожие нормы уже существуют в российском законодательстве, просто о них власти благополучно забыли.

«Пока РКН не может определиться с тем, пускать в соц сети по паспорту или биометрии, мы решили напомнить, что аналогичный закон уже действует, — пишет канал «Нецифровая экономика». — Сейчас в мессенджерах можно зарегистрироваться только если ваша СИМ-карта была оформлена в салоне на ваш паспорт. В случае, если она куплена с рук, мессенджеры обязаны уведомлять об этом операторов, а те — блокировать отправку сообщений. Этот закон принят в 2019 году и с тех пор так и не заработал [на самом деле, в 2017-м]. Ни один из существующих мессенджеров ни разу не обратился к Теле2 и Билайну, рассказали они «Нецифровой экономике». В МегаФоне и МТС отказались от комментариев, но осведомленные прихожане говорят, что такова ситуация на всем рынке. Выводов не будет, но хотелось бы пожелать Роскомнадзору дальнейших успехов в борьбе за идентификацию пользователей».

Дата окончания публичного обсуждения проекта приказа Роскомнадзора — 19 апреля 2021 г. Если у вас есть предложения или замечания, вы можете оставить их на странице документа.